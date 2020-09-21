Palmeiras é o segundo time que mais empata no Brasileirão 2020

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Já está virando rotina o Palmeiras sair na frente do placar e não conseguir manter o resultado neste Brasileirão. Com o gol de Ferreira, do Grêmio, que igualou o marcador em 1 a 1 no fim da tarde de domingo (20), em Porto Alegre, o Verdão acumulou seu sexto empate na competição.

O time de Vanderlei Luxemburgo já é o segundo que mais empata no torneio nacional, atrás justamente de Grêmio e Botafogo, com sete.Somando todas as vezes em que cedeu empates após tomar a vantagem, o Alviverde desperdiçou dez pontos no campeonato. E, mesmo com um jogo a menos do que a maioria dos seus concorrentes, já poderia ser o líder isolado se tivesse sido eficiente para segurar o resultado nos jogos em questão, dado que está a somente três pontos de distância do Galo, o primeiro colocado.

Questionado sobre essa situação, Luxemburgo comentou sobre o assunto durante a entrevista coletiva pós-jogo:

– Gols acontecem, não é questão de falta de atenção. Faltou segurar a bola no ataque. Não tem a necessidade de fazer o segundo gol (quando já está vencendo), tem que tocar mais, ganhar tempo, virar a bola. São jogos que deixamos empatar e isso incomoda. Mas futebol é dessa forma. O Palmeiras começou o campeonato empatando com o Fluminense, e depois somou mais cinco igualdades, diante de Goiás, Bahia, Internacional, Sport e Grêmio. Em cinco destas seis partidas, o Verdão tinha a vantagem no placar e acabou sucumbindo à pressão adversária.