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futebol

Palmeiras é o segundo time que mais empata no Brasileirão 2020

Verdão poderia ser o líder isolado do Campeonato Brasileiro se não tivesse desperdiçado tantos pontos pelo caminho após sair na frente do marcador neste início de jornada
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Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 11:00
Crédito: Lucas Uebel/Grêmio
Já está virando rotina o Palmeiras sair na frente do placar e não conseguir manter o resultado neste Brasileirão. Com o gol de Ferreira, do Grêmio, que igualou o marcador em 1 a 1 no fim da tarde de domingo (20), em Porto Alegre, o Verdão acumulou seu sexto empate na competição.
O time de Vanderlei Luxemburgo já é o segundo que mais empata no torneio nacional, atrás justamente de Grêmio e Botafogo, com sete.Somando todas as vezes em que cedeu empates após tomar a vantagem, o Alviverde desperdiçou dez pontos no campeonato. E, mesmo com um jogo a menos do que a maioria dos seus concorrentes, já poderia ser o líder isolado se tivesse sido eficiente para segurar o resultado nos jogos em questão, dado que está a somente três pontos de distância do Galo, o primeiro colocado.
Questionado sobre essa situação, Luxemburgo comentou sobre o assunto durante a entrevista coletiva pós-jogo:
– Gols acontecem, não é questão de falta de atenção. Faltou segurar a bola no ataque. Não tem a necessidade de fazer o segundo gol (quando já está vencendo), tem que tocar mais, ganhar tempo, virar a bola. São jogos que deixamos empatar e isso incomoda. Mas futebol é dessa forma. O Palmeiras começou o campeonato empatando com o Fluminense, e depois somou mais cinco igualdades, diante de Goiás, Bahia, Internacional, Sport e Grêmio. Em cinco destas seis partidas, o Verdão tinha a vantagem no placar e acabou sucumbindo à pressão adversária.
Único invicto do Brasileirão e equipe que menos perdeu no país em 2020 (considerados os times da elite) o Alviverde terá que superar esta dificuldade se quiser brigar pelo título do Brasileirão.

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