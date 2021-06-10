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Palmeiras é o clube da Série A que mais perdeu como mandante na temporada

Verdão também é o segundo com menor aproveitamento e quarto com pior média de gols sofridos em seu domínio...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 16:00

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 16:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Sempre muito forte em seus domínios, o Palmeiras de Abel Ferreira vem encontrando problemas atuando como mandante, no Allianz Parque. Vivendo uma temporada com muitas oscilações, três vice-campeonatos e uma eliminação precoce na Copa do Brasil, a equipe soma menos do que a metade dos pontos disputados em casa na atual temporada.
ATUAÇÕES: Palmeiras dá vexame em casa e cai para o CRB na Copa do Brasil; veja as notas
Até o momento, o Verdão já realizou 13 jogos como mandante, com seis vitórias, um empate e seis derrotas, além de 27 gols marcados e 14 sofridos, com aproveitamento de 48,7% dos pontos disputados.
O baixo aproveitamento coloca a equipe como o segundo pior mandante entre os 20 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série A em 2021. Além disso, segundo dados do Footstats, é o quarto pior em média de gols sofridos em casa, com 1.08 por partida.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoEntre os 13 duelos, apenas um foi realizado longe do Allianz Parque. A derrota diante Defensa y Justicia, por 4 a 3 nos pênaltis, após perder por 2 a 1 no tempo normal, pelo segundo jogo da Recopa Sul-Americana, aconteceu no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.
Não obtendo êxito em repetir o sucesso da temporada passada, em 2020 o Palmeiras só foi derrotado sob seus domínios na 17ª partida disputada no Allianz Parque. Em comparação com Abel, Luxemburgo conquistou 77% dos pontos disputados em casa no mesmo período de 13 partidas.

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