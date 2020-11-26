Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras é o clube brasileiro com mais vitórias fora do Brasil na Libertadores

Com a vitória sobre o Delfin, no Equador, o Verdão chegou a 34 triunfos longe do Brasil...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2020 às 08:00

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 08:00

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras
O Palmeiras foi até ao Equador encarar o Delfín e venceu por 3 a 1, abrindo uma boa vantagem para o jogo de volta das oitavas da Copa Libertadores da América. Com o triunfo, o Verdão aumentou sua vantagem em uma marca importante na competição continental.
​São 34 vitórias alviverdes, fora de casa, no torneio. O segundo brasileiro na lista é o Grêmio, com 29. Na sequência estão Cruzeiro, Santos e Flamengo, completando os cinco primeiros. A contagem da estatística é feita de 1960 até 2020.
No geral, contando casa e fora, Palmeiras e Grêmio estão empatados com 104 vitórias cada um, na Libertadores.
​BRASILEIROS COM MAIS VITÓRIAS FORA DO PAÍS PELA LIBERTADORES
​34 - Palmeiras 29 - Grêmio 28 - Cruzeiro 27 - Santos 21 - Flamengo 19 - São Paulo 17 - Corinthians 15 - Internacional 10 - Fluminense 10 - Vasco 10 - Atlético-MG 8 - Athletico-PR 5 - São Caetano 5 - Botafogo
​SOBRE A PARTIDA
​O Palmeiras encarou o Delfin, em Manta, Equador, na noite desta quarta-feira (25), e venceu por 3 x 1 (gols de Gabriel Menino, Rony, Zé Rafael e Ramires (contra), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.
​Os times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (2), às 19h15 (horário de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão pode empatar ou até perder por um gol de diferença para se classificar às quartas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego
Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba
Imagem de destaque
Artemis 2 volta à Terra após viagem à Lua: o que acontece com os astronautas agora?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados