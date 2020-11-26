Palmeiras é o clube brasileiro com mais vitórias fora do Brasil na Libertadores

O Palmeiras foi até ao Equador encarar o Delfín e venceu por 3 a 1, abrindo uma boa vantagem para o jogo de volta das oitavas da Copa Libertadores da América. Com o triunfo, o Verdão aumentou sua vantagem em uma marca importante na competição continental.
São 34 vitórias alviverdes, fora de casa, no torneio. O segundo brasileiro na lista é o Grêmio, com 29. Na sequência estão Cruzeiro, Santos e Flamengo, completando os cinco primeiros. A contagem da estatística é feita de 1960 até 2020.
No geral, contando casa e fora, Palmeiras e Grêmio estão empatados com 104 vitórias cada um, na Libertadores.
BRASILEIROS COM MAIS VITÓRIAS FORA DO PAÍS PELA LIBERTADORES
34 - Palmeiras 29 - Grêmio 28 - Cruzeiro 27 - Santos 21 - Flamengo 19 - São Paulo 17 - Corinthians 15 - Internacional 10 - Fluminense 10 - Vasco 10 - Atlético-MG 8 - Athletico-PR 5 - São Caetano 5 - Botafogo
O Palmeiras encarou o Delfin, em Manta, Equador, na noite desta quarta-feira (25), e venceu por 3 x 1 (gols de Gabriel Menino, Rony, Zé Rafael e Ramires (contra), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.
Os times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (2), às 19h15 (horário de Brasília), no Allianz Parque. O Verdão pode empatar ou até perder por um gol de diferença para se classificar às quartas.