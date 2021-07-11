Palmeiras e Marcos provocam Santos após a vitória no clássico; veja reações

O Palmeiras derrotou o Santos no Allianz Parque por 3 a 2 na tarde deste sábado (10), em confronto válido pela décima primeira rodada do Brasileirão. O Clássico da Saudade marcou a reestreia do ídolo Dudu, que entrou no final do segundo tempo. Gustavo Gómez, Breno Lopes e Willian marcaram para o Verdão e Carlos Sánchez e Marinho descontaram para o Peixe.Essa foi a terceira vitória do Verdão diante do rival em 2021. Além do triunfo anotado hoje pelo Brasileirão, a equipe comandada por Abel Ferreira já havia batido o Peixe no Campeonato Paulista, em maio, e na histórica final da Libertadores, no dia 30 de janeiro, no Maracanã.

Em face disso, o perfil oficial do Palmeiras no Instagram, Facebook e Twitter provocou o rival, pedindo música após os três triunfos no ano. Em foto com Breno Lopes, autor do tento que garantiu a Libertadores e o primeiro na vitória de hoje, o perfil fez alusão à tradicional ‘’música do Fantástico’’, quando o autor de três gols pede uma canção. Quem também não perdeu a brincadeira foi o ex-goleiro e ídolo do Palmeiras, Marcos. Em suas redes sociais, o arqueiro publicou ouvindo o término da partida no rádio do carro e brincou com a expressão ‘segue o líder’. O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (14) às 19h15 (horário oficial de Brasília) contra a Universidad Católica, no Chile, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.