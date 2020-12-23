Palmeiras e Junior Barranquilla negociam prorrogação do empréstimo de Borja

O Palmeiras negocia com o Junior Barranquilla a prorrogação do empréstimo de Miguel Borja por mais seis meses. A informação foi primeiramente noticiada pelo ‘ge’ e confirmada pela reportagem do NOSSO PALESTRA/LANCE!
Algo que pesa a favor dos colombianos é que o Alviverde Imponente não tem interesse na utilização do camisa 9. O clube entende que o elenco atual está ‘fechado’ e seria melhor para todos que uma outra saída fosse encontrada que não fosse a reintegração do atacante à equipe da Academia de Futebol.
Miguel Ángel Borja chegou ao Palmeiras em 2017 e viveu seu auge no Brasil no ano seguinte, ao ser campeão brasileiro e artilheiro da Libertadores. O atacante tem contrato com o Verdão até 2021 e, se não for negociado, pode, devido a clausulas contratuais, renovar com a equipe paulista até o fim de 2022 – situação que pode se repetir e, com isso, o contrato terminaria ao final do ano de 2023.