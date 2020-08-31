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futebol

Palmeiras e Internacional terá árbitro de polêmica com VAR

Wilton Pereira Sampaio comandou Santos e Flamengo no final de semana, na Vila Belmiro. Santistas ficaram na bronca com gols anulados e postura do árbitro no confronto...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 20:23

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 20:23
Crédito: Doug Patrício/Fotoarena/Lancepress!
A CBF designou Wilton Pereira Sampaio para apitar a partida entre Palmeiras e Internacional, nesta quarta-feira (2) no Allianz Parque pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.
O árbitro Fifa comandou Santos e Flamengo, neste final de semana na Vila Belmiro. O Rubro-Negro venceu por 1 a 0 e o técnico Cuca reclamou dos dois gols santistas anulados. Em relação ao confronto no Allianz Parque, Wilton apitou dois dos seis encontros entre os times no estádio, ambos com vitórias dos donos da casa. Triunfo por 3 a 2 nas quartas da Copa do Brasil de 2015 e 1 a 0 no Brasileirão do ano passado.
Wilton Pereira Sampaio apitou cinco vezes no Allianz. São três vitórias do Palmeiras, um empate e uma derrota. Ele será auxiliado por Bruno Raphael Pires e Leone Carvalho Rocha. Elmo Alves Resende Cunha fica no VAR. Todos são de Goiás.

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