Palmeiras e Internacional terá árbitro de polêmica com VAR

O árbitro Fifa comandou Santos e Flamengo, neste final de semana na Vila Belmiro. O Rubro-Negro venceu por 1 a 0 e o técnico Cuca reclamou dos dois gols santistas anulados. Em relação ao confronto no Allianz Parque, Wilton apitou dois dos seis encontros entre os times no estádio, ambos com vitórias dos donos da casa. Triunfo por 3 a 2 nas quartas da Copa do Brasil de 2015 e 1 a 0 no Brasileirão do ano passado.