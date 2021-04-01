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futebol

Palmeiras e Defensa y Justicia: finais da Recopa terão transmissão apenas no pay-per-view

Sem TV aberta e TV por assinatura, as decisões do torneio continental poderão ser assistidas somente na Conmebol TV...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2021 às 07:30
Crédito: DIVULGAÇÃO / CONMEBOL
As finais da Recopa Sul-Americana entre Palmeiras e Defensa y Justicia-ARG, nos dias 7 e 14 de abril, terão transmissão exclusiva na Conmebol TV (pay-per-view). A informação foi divulgada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo NOSSO PALESTRA.A exibição da Recopa pertence a quem possui os direitos da Sul-Americana na televisão brasileira. Ou seja, o SBT, que possui os direitos de transmissão da Libertadores, só poderia exibir o jogo na TV aberta caso comprasse a Sul-Americana. Na TV por assinatura é o mesmo negócio comercial.
A produção da transmissão entre Palmeiras e Defensa y Justicia nos jogos de ida e volta é do canal de TV por assinatura BandSports, mas sem definição da equipe de narradores e comentaristas.Até 2020, o DAZN (plataforma de streaming) que tinha os direitos de transmissão pelo torneio, e, inclusive, mostrou a conquista do Flamengo contra o Independiente Del Valle (EQU), devolveu os direitos alegando crise econômica causada pela pandemia da Covid-19.
O estado de São Paulo, por conta das medidas restritivas para combater a pandemia, não está recebendo jogos de futebol, bem como eventos esportivos e, em meio às incertezas, o Verdão escolheu Mané Garrincha para receber o duelo decisivo, estratégia adotada por conta da logística, já que dias antes, o Palmeiras vai disputar, contra o Flamengo, a Supercopa do Brasil na capital federal (jogo único), que está marcado para o dia 11.ONDE ASSISTIR AOS JOGOS NA CONMEBOL TV
Ida: – Defensa y Justicia e Palmeiras – 7/4 (quarta-feira) – Estádio Norberto “Tito” Tomaghello – Buenos Aires-ARG – Horário: 21h30 (de Brasília)
Volta: – Palmeiras e Defensa y Justicia – 14/4 (quarta-feira) – Estádio Mané Garrincha – Brasília-DF – Horário: 21h30 (de Brasília)
A Conmebol TV está disponível para assinantes das operadoras Claro/Net (711, 712, 713 e 714 e Sky (220 e 221 SD; 620 e 621 HD) mediante assinatura mensal de R$ 39,90.

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