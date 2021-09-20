Palmeiras e Cuca se reencontram pela terceira vez em jogos eliminatórios

A semana de decisão do Palmeiras traz o reencontro com um personagem da história recente do clube. O técnico Cuca, que hoje comanda o Atlético-MG, foi o responsável por conduzir o time alviverde rumo ao título do Brasileirão de 2016, após 22 anos sem uma conquista deste porte.O primeiro jogo da semifinal da Libertadores marcará o terceiro confronto entre equipe e ex-técnico em mata-matas. O mais memorável deles foi dentro do Maracanã, também pela competição intercontinental, no dia 30 de janeiro. A participação de Cuca nos minutos finais da partida estarão para sempre ligados aos acontecimentos seguintes que consagraram o Palmeiras campeão da América.Antes da final da Copa Libertadores 2020, a disputa com o ex-técnico do clube foi durante a semifinal do Paulistão do ano anterior. Naquela oportunidade, o treinador defendia o São Paulo, que acabou eliminando o Verdão nos pênaltis por 5 a 4, após o empate sem gols no Allianz Parque.