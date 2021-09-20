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futebol

Palmeiras e Cuca se reencontram pela terceira vez em jogos eliminatórios

Verdão já enfrentou o ex-técnico na final da Libertadores 2020 e na semifinal do Paulistão 2019
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LanceNet

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Publicado em 

20 set 2021 às 07:30

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 07:30

Crédito: AFP
A semana de decisão do Palmeiras traz o reencontro com um personagem da história recente do clube. O técnico Cuca, que hoje comanda o Atlético-MG, foi o responsável por conduzir o time alviverde rumo ao título do Brasileirão de 2016, após 22 anos sem uma conquista deste porte.O primeiro jogo da semifinal da Libertadores marcará o terceiro confronto entre equipe e ex-técnico em mata-matas. O mais memorável deles foi dentro do Maracanã, também pela competição intercontinental, no dia 30 de janeiro. A participação de Cuca nos minutos finais da partida estarão para sempre ligados aos acontecimentos seguintes que consagraram o Palmeiras campeão da América.Antes da final da Copa Libertadores 2020, a disputa com o ex-técnico do clube foi durante a semifinal do Paulistão do ano anterior. Naquela oportunidade, o treinador defendia o São Paulo, que acabou eliminando o Verdão nos pênaltis por 5 a 4, após o empate sem gols no Allianz Parque.
Além disso, o confronto será o 35º de Abel Ferreira no Allianz Parque. Com isso, o português iguala o comandante atleticano como o treinador com mais jogos no estádio alviverde.
O próximo embate será na casa palmeirense, onde Cuca conquistou seu primeiro campeonato nacional como técnico. O jogo de ida contra o Atlético-MG acontece na terça-feira (21) às 21h30 (horário de Brasília) no Allianz Parque.

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