Palmeiras e Corinthians ficam no empate pelo Brasileiro Sub-20

Crédito: Newton comemora gol do Palmeiras diante o Corinthians (Crédito: Victor Monteiro

Na tarde deste domingo (08), no Parque São Jorge, Palmeiras e Corinthians empataram em 2 a 2, pela décima primeira rodada do Brasileirão sub-20. Com gols de Kevin e Newton, o Verdão somou um ponto na tabela e segue na vice-liderança com 20 pontos ganhos, atrás somente do São Paulo, com 23. No entanto, a partida marcou o terceiro jogo da equipe sem vencer como visitante, com duas derrotas e um empate na sequência.

Com mudanças na equipe titular, Wesley Carvalho escalou a equipe para iniciar o jogo com: Mateus; Garcia, Ruan Santos, Michel e Ian; Naves, Yago e Jhonatan; Marino, Kevin e Gabriel Silva.

No entanto, o detalhe maior ficou com o jovem Endrick, relacionado pela primeira vez ao sub-20 com apenas 15 anos de idade. Ele, que já defende o Sub-17 desde o ano passado, quando tinha 14 anos, é uma das grandes promessas alviverdes de sua geração (2006), com mais de cem gols pela base do clube desde a sua chegada, em 2016. Presença frequente na Seleção Sub-15, entrou ao decorrer do jogo na segunda etapa.O JOGO:

Com um início sempre intenso, o Palmeiras quase abriu o placar com Jhonatan nos primeiros minutos. No entanto, sendo pressionado pelo ataque adversário na saída de bola, um erro de desatenção acabou custando caro e Cauê tirou o zero do placar para os donos da casa.

Sem se abater, a equipe buscou o empate aos 29, com Kevin, que aproveitou a luta de Gabriel Silva com os defensores corintianos e apenas empurrou para o fundo da rede. Com dificuldade no último toque, eram os adversários que levavam mais perigo, porém, esbarravam sempre no arqueiro Matheus.

No segundo tempo, Wesley Carvalho sacou Marino e Jhonatan para as entradas de Newton e Fabinho, respectivamente. As mudanças surtiram efeito, e o panamenho precisou de apenas uma bola para desempatar a peleja. Completando o cruzamento de Gabriel Silva, o centroavante marcou após seca de 12 partidas pela categoria sub-20.Com a vantagem, o Alviverde manteve as linhas baixas e uma postura defensiva. No entanto, o Corinthians novamente empatou aos 22 minutos da etapa complementar, com Cauê, também de cabeça. A partir do gol, o Palmeiras adotou novamente uma postura ofensiva, mas não conseguiu ficar em vantagem. Final de jogo, 2 a 2.