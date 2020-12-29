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Palmeiras e Atlético-MG ficam no empate no duelo de ida das quartas de final do Brasileiro Sub-20

O jogo foi muito intenso, mas não houve gols. O jogo de volta, que decidirá a vaga nas semifinais da competição de base, vai acontecer domingo, 3 de janeiro...

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 19:01

LanceNet

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Publicado em 

29 dez 2020 às 19:01
Crédito: Os dois times fizeram um jogo disputado e a vaga será decidida no domingo, 3 de janeiro-(Fabio Menotti / Ag. Palmeiras
Palmeiras e Atlético-MG ficaram na igualdade no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O duelo terminou em 0 a 0 na tarde desta terça-feira,29 de dezembro no Allianz Parque, em São Paulo.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A A partida de volta está marcada para domingo, 3 de janeiro, às 20h30, em BH. Caso haja novo empate, a vaga nas semifinais da competição de base será decidida nos pênaltis. Como terminou a fase de classificação em primeiro, o Galo teve o direito de jogar o duelo de volta em seus domínios.

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