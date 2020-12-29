Palmeiras e Atlético-MG ficam no empate no duelo de ida das quartas de final do Brasileiro Sub-20

Palmeiras e Atlético-MG ficaram na igualdade no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O duelo terminou em 0 a 0 na tarde desta terça-feira,29 de dezembro no Allianz Parque, em São Paulo.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A A partida de volta está marcada para domingo, 3 de janeiro, às 20h30, em BH. Caso haja novo empate, a vaga nas semifinais da competição de base será decidida nos pênaltis. Como terminou a fase de classificação em primeiro, o Galo teve o direito de jogar o duelo de volta em seus domínios.