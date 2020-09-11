Palmeiras devolve provocação do Corinthians após vitória em Itaquera

Uma faixa em alusão ao título paulista de 2018 foi colocada na arena para o jogo e após o apito final o Verdão lembrou da conquista recente com a data de "08.08.2020 Que momento". A provocação seguiu em seguida com uma outra montagem, desta vez lembrando a polêmica do vestiário envelopado no Allianz Parque na decisão estadual deste ano. O Palmeiras colocou imagens da história do clube, porém o Timão tapou com um tecido preto, além de reclamar da postura do rival. O Palmeiras voltou a vencer o Corinthians após dois anos e findou um jejum de seis jogos no Dérbi