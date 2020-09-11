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futebol

Palmeiras devolve provocação do Corinthians após vitória em Itaquera

Verdão usa redes sociais para lembrar a conquista do título paulista para cima do rival, há pouco mais de um mês. Antes do jogo, torcida corintiana fez faixa em alusão a 2018...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 21:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2020 às 21:44
Crédito: Montagem nas redes sociais do Palmeiras (Reprodução
Minutos depois da vitória do Palmeiras sobre o Corinthians por 2 a 0, na Neo Química Arena, o Twitter oficial do clube postou uma montagem devolvendo a provocação corintiana feita antes do confronto desta quinta-feira (10).
Uma faixa em alusão ao título paulista de 2018 foi colocada na arena para o jogo e após o apito final o Verdão lembrou da conquista recente com a data de "08.08.2020 Que momento". A provocação seguiu em seguida com uma outra montagem, desta vez lembrando a polêmica do vestiário envelopado no Allianz Parque na decisão estadual deste ano. O Palmeiras colocou imagens da história do clube, porém o Timão tapou com um tecido preto, além de reclamar da postura do rival. O Palmeiras voltou a vencer o Corinthians após dois anos e findou um jejum de seis jogos no Dérbi

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