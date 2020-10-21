Palmeiras desiste da contratação de Miguel Ángel Ramírez

A decisão veio após a última reunião no Equador entre o técnico e os dirigentes do Verdão. Na conversa, Ramírez afirmou que não deseja encerrar seu ciclo no Independiente del Valle enquanto a temporada está em andamento e, portanto, o Palmeiras desistiu de contar com seus serviços.

Conforme informado pelo LANCE!/NOSSO PALESTRA na tarde de segunda-feira (20), o técnico já havia se alinhado com o Verdão em relação aos termos de seu então possível novo contrato. Duração do vínculo, salário e condições de trabalho já haviam sido aceitas por Ramírez, que se mostrava animado com a oportunidade de treinar uma equipe de grande projeção no continente. Contudo, a vontade de não abandonar seu proveitoso trabalho no del Valle em meio à temporada pesou para que ele decidisse ficar e encerrar seu ciclo da forma que considera mais correta.Agora, o Palmeiras corre contra o tempo para definir um plano B e convencê-lo a assumir a equipe, que tem quatro derrotas seguidas no Brasileirão e está prestes a entrar na fase de mata-mata da Libertadores e Copa do Brasil.