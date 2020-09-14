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futebol

Palmeiras derrapa de novo e perde chances no Campeonato Brasileiro

Equipe tem perdido pontos dentro de casa e em jogos nos quais tem o controle das ações; caso tivesse vencido esses compromissos, poderia ter ultrapassado o Internacional...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 08:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras é o último invicto no Campeonato Brasileiro – são quatro vitórias e cinco empates. No entanto, em quatro dessas partidas, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo tinha tudo controlado e acabou levando gols chamados “desnecessários”. Caso isso não tivesse acontecido, por exemplo, o Alviverde poderia não só estar mais perto do líder Internacional, como ser ele mesmo o próprio líder do torneio.
Em casa, o Palmeiras ainda não venceu: foram três empates (contra Goiás, Internacional e, a última deles, neste domingo, contra o Sport). Fora de casa, venceu Athletico-PR, Santos (foi mandante, no Morumbi), RB Bragantino e Corinthians, e empatou contra Fluminense e Bahia.
- Não vencemos aqui, nossa casa. Sem a torcida, o jogo fica sem aquela emoção de um estádio com torcedores, isso faz a diferença, para todas as equipes. Tanto é que você vê no mundo, depois da pandemia, os mandantes não conseguiam ganhar. Vamos continuar trabalhando. Temos um estádio muito bom, um gramado diferente, que dá para jogar futebol, com qualidade. Infelizmente aconteceu de não ganharmos os três jogos do Campeonato Brasileiro – disse o técnico Vanderlei Luxemburgo na coletiva de imprensa após o empate contra o Leão, neste domingo.Nessa “brincadeira” de empates, a equipe deixou de somar oito pontos em jogos nos quais havia saído na frente, ou tinha o controle da partida, e acabou levando o empate: Flu, Esmeraldino, Bahia e, mais recente, o Sport. Caso tivesse somado esses importantes tentos, estaria agora com 25 pontos, ou seja, seria líder isolado da competição, à frente do Internacional, que tem 20.
Neste momento, o Palmeiras é o sexto colocado da tabela, com 17 pontos, atrás de Inter, Atlético-MG (18), São Paulo (18), Vasco (17) e Flamengo (17). O próximo compromisso da equipe no Brasileirão será diante do Grêmio, no sul, pela décima primeira rodada, no domingo. Antes disso, a equipe viaja até o Bolívar, na Bolívia, pela Copa Libertadores, no meio da semana.

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