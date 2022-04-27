Palmeiras defende invencibilidade histórica como visitante na Libertadores

Nesses últimos anos, o Palmeiras tem acumulado marcas e feitos históricos na Copa Libertadores. Além dos títulos em sequência, o clube vem escrevendo de forma contundente o seu nome entre os maiores da competição. Nesta quarta-feira, diante do Emelec, no Equador, o Verdão defende uma invencibilidade de 16 jogos atuando fora de casa no torneio continental, que é a maior da história.GALERIA> Palmeiras tem 14 jogadores com mais de 100 jogos pelo clube no elenco

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A última partida dessa série foi a goleada por 4 a 0 sobre o Deportivo Táchira, na Venezuela. Tudo isso ocorreu em um período de três anos, em que o Alviverde conquistou 11 vitórias e cinco empates. A última derrota palmeirense no campo do adversário foi para o San Lorenzo, em abril de 2019, quando o placar foi de 1 a 0 para os argentinos na fase de grupos do torneio.

De lá para cá, a equipe já foi campeã duas vezes, as duas em campo neutro (Maracanã e Centenário, em Montevidéu), ou seja, se somarmos como duelos "fora de casa", a invencibilidade aumenta para 18 partidas, o que impressiona ainda mais o feito do Palmeiras, que dominou a competição em 2020 e 2021.O recorde anterior era do River Plate-ARG, entre 2018 e 2019, quando o time de Marcelo Gallardo ficou 12 partidas sem perder (quatro vitórias e oito empates). A marca foi superada pelo Verdão no ano passado, quando derrotou a Universidad Católica-CHI por 1 a 0, nas oitavas de final da Libertadores-2021. Naquele dia, o Palmeiras completou 13 duelos de invencibilidade fora de casa.

Nesta quarta-feira, novamente com um time alternativo, o Verdão vai em busca do 17º jogo consecutivo como visitante sem perder. Mas não é só. Uma vitória, por exemplo, deixaria a equipe de Abel Ferreira ainda mais tranquila na classificação do Grupo A, podendo terminar a rodada com nove pontos e sete de diferença para o Emelec, que é considerado a segunda força da chave.

Confira a sequência de 16 jogos do Palmeiras sem perder como visitante:

25/4/2019 – Melgar-PER 0 x 4 Palmeiras - Fase de Grupos23/7/2019 – Godoy Cruz-ARG 2 x 2 Palmeiras - Oitavas de final20/8/2019 – Grêmio 0 x 1 Palmeiras - Quartas de final4/3/2020 – Tigre-ARG 0 x 2 Palmeiras - Fase de grupos16/9/2020 – Bolívar-BOL 1 x 2 Palmeiras - Fase de grupos23/9/2020 – Guaraní-PAR 0 x 0 Palmeiras - Fase de grupos25/11/2020 – Delfín-EQU 1 x 3 Palmeiras - Oitavas de final8/12/2020 – Libertad-PAR 1 x 1 Palmeiras - Quartas de final5/1/2021 – River Plate-ARG 0 x 3 Palmeiras - Semifinal21/4/2021 – Universitario-PER 2 x 3 Palmeiras - Fase de grupos4/5/2021 – Defensa y Justicia-ARG 1 x 2 Palmeiras - Fase de grupos11/5/2021 – Independiente del Valle-EQU 0 x 1 Palmeiras - Fase de grupos14/7/2021 – Universidad Católica-CHI 0 x 1 Palmeiras - Oitavas de final10/8/2021 – São Paulo 1 x 1 Palmeiras - Quartas de Final28/9/2021 - Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras - Semifinal​6/4/2022 - Dep. Táchira 0 x 4 Palmeiras - Fase de Grupos