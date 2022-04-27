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Palmeiras defende invencibilidade histórica como visitante na Libertadores

Verdão não perde fora de casa há 16 partidas na competição continental. Se somarmos as duas últimas finais, em campo neutro, são 18 duelos sem derrota longe do Allianz Parque...

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2022 às 07:00
Nesses últimos anos, o Palmeiras tem acumulado marcas e feitos históricos na Copa Libertadores. Além dos títulos em sequência, o clube vem escrevendo de forma contundente o seu nome entre os maiores da competição. Nesta quarta-feira, diante do Emelec, no Equador, o Verdão defende uma invencibilidade de 16 jogos atuando fora de casa no torneio continental, que é a maior da história.GALERIA> Palmeiras tem 14 jogadores com mais de 100 jogos pelo clube no elenco
TABELA> Veja classificação e simulador da Libertadores-2022 clicando aqui
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A última partida dessa série foi a goleada por 4 a 0 sobre o Deportivo Táchira, na Venezuela. Tudo isso ocorreu em um período de três anos, em que o Alviverde conquistou 11 vitórias e cinco empates. A última derrota palmeirense no campo do adversário foi para o San Lorenzo, em abril de 2019, quando o placar foi de 1 a 0 para os argentinos na fase de grupos do torneio.
De lá para cá, a equipe já foi campeã duas vezes, as duas em campo neutro (Maracanã e Centenário, em Montevidéu), ou seja, se somarmos como duelos "fora de casa", a invencibilidade aumenta para 18 partidas, o que impressiona ainda mais o feito do Palmeiras, que dominou a competição em 2020 e 2021.O recorde anterior era do River Plate-ARG, entre 2018 e 2019, quando o time de Marcelo Gallardo ficou 12 partidas sem perder (quatro vitórias e oito empates). A marca foi superada pelo Verdão no ano passado, quando derrotou a Universidad Católica-CHI por 1 a 0, nas oitavas de final da Libertadores-2021. Naquele dia, o Palmeiras completou 13 duelos de invencibilidade fora de casa.
Nesta quarta-feira, novamente com um time alternativo, o Verdão vai em busca do 17º jogo consecutivo como visitante sem perder. Mas não é só. Uma vitória, por exemplo, deixaria a equipe de Abel Ferreira ainda mais tranquila na classificação do Grupo A, podendo terminar a rodada com nove pontos e sete de diferença para o Emelec, que é considerado a segunda força da chave.
Confira a sequência de 16 jogos do Palmeiras sem perder como visitante:
25/4/2019 – Melgar-PER 0 x 4 Palmeiras - Fase de Grupos23/7/2019 – Godoy Cruz-ARG 2 x 2 Palmeiras - Oitavas de final20/8/2019 – Grêmio 0 x 1 Palmeiras - Quartas de final4/3/2020 – Tigre-ARG 0 x 2 Palmeiras - Fase de grupos16/9/2020 – Bolívar-BOL 1 x 2 Palmeiras - Fase de grupos23/9/2020 – Guaraní-PAR 0 x 0 Palmeiras - Fase de grupos25/11/2020 – Delfín-EQU 1 x 3 Palmeiras - Oitavas de final8/12/2020 – Libertad-PAR 1 x 1 Palmeiras - Quartas de final5/1/2021 – River Plate-ARG 0 x 3 Palmeiras - Semifinal21/4/2021 – Universitario-PER 2 x 3 Palmeiras - Fase de grupos4/5/2021 – Defensa y Justicia-ARG 1 x 2 Palmeiras - Fase de grupos11/5/2021 – Independiente del Valle-EQU 0 x 1 Palmeiras - Fase de grupos14/7/2021 – Universidad Católica-CHI 0 x 1 Palmeiras - Oitavas de final10/8/2021 – São Paulo 1 x 1 Palmeiras - Quartas de Final28/9/2021 - Atlético-MG 1 x 1 Palmeiras - Semifinal​6/4/2022 - Dep. Táchira 0 x 4 Palmeiras - Fase de Grupos
Crédito: RafaelNavarromarcoudoisgolsnaúltimavitóriadoPalmeirasforadecasa(Foto:FedericoParra/AFP

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