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Palmeiras de Luxemburgo tem mesma série invicta de Felipão, mas com aproveitamento menor

São 15 partidas sem derrotas com oito vitórias e sete empates. No ano passado, Luiz Felipe Scolari conseguiu o mesmo feito, porém com 13 triunfos e somente duas igualdades...

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 08:24

LanceNet

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Publicado em 

18 set 2020 às 08:24
Crédito: César Greco/Palmeiras
Com a vitória por 2 a 1 sobre o Bolívar, na última quarta-feira (16), na altitude de 3600 metros do Estádio Hernando Siles, em La Paz, o Palmeiras do técnico Vanderlei Luxemburgo chegou a 15 jogos de invencibilidade.
​A última derrota do Verdão aconteceu na primeira partida após a volta do futebol pós-paralisação por conta da pandemia. No dia 22 de julho, 1 a 0 para o Corinthians, em Itaquera, ainda pelo Campeonato Paulista. Desde então, são oito vitórias e sete empates.
​A atual série de invencibilidade de Luxemburgo iguala a marca que Felipão havia conseguido no primeiro semestre de 2019, quando o Palmeiras fez a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores e liderou o Brasileirão nas rodadas iniciais.O aproveitamento de Luiz Felipe Scolari na sequência sem derrotas, entretanto, foi bem superior. Foram 13 vitórias e somente dois empates, até a derrota para o Guarani, em amistoso disputado em Campinas.
​Em aproximadamente nove meses à frente do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo tem ótimos números. São 30 jogos, sendo 16 vitórias, 12 empates e apenas duas derrotas, além do título paulista conquistado sobre o Corinthians.
​O Palmeiras ocupa a sexta colocação na tabela do Brasileirão com 17 pontos em nove jogos, sendo o único time invicto da competição. Na Libertadores, lidera o grupo B com nove pontos e 100% de aproveitamento.

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