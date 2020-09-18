Palmeiras de Luxemburgo tem mesma série invicta de Felipão, mas com aproveitamento menor

Crédito: César Greco/Palmeiras

Com a vitória por 2 a 1 sobre o Bolívar, na última quarta-feira (16), na altitude de 3600 metros do Estádio Hernando Siles, em La Paz, o Palmeiras do técnico Vanderlei Luxemburgo chegou a 15 jogos de invencibilidade.

​A última derrota do Verdão aconteceu na primeira partida após a volta do futebol pós-paralisação por conta da pandemia. No dia 22 de julho, 1 a 0 para o Corinthians, em Itaquera, ainda pelo Campeonato Paulista. Desde então, são oito vitórias e sete empates.

​A atual série de invencibilidade de Luxemburgo iguala a marca que Felipão havia conseguido no primeiro semestre de 2019, quando o Palmeiras fez a melhor campanha da fase de grupos da Libertadores e liderou o Brasileirão nas rodadas iniciais.O aproveitamento de Luiz Felipe Scolari na sequência sem derrotas, entretanto, foi bem superior. Foram 13 vitórias e somente dois empates, até a derrota para o Guarani, em amistoso disputado em Campinas.

​Em aproximadamente nove meses à frente do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo tem ótimos números. São 30 jogos, sendo 16 vitórias, 12 empates e apenas duas derrotas, além do título paulista conquistado sobre o Corinthians.