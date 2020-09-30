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Palmeiras de 2020 tem pior desempenho ofensivo na Libertadores

Levando em conta as cinco participações consecutivas do Verdão no torneio continental, marca da atual temporada com Luxemburgo é a pior delas. Nesta quarta, Bolívar é o rival...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

30 set 2020 às 11:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Levando em consideração as últimas cinco aparições do Palmeiras na fase de grupos da Libertadores da América, o Verdão ostenta o pior desempenho ofensivo nesta temporada.
Em números gerais, a equipe de Vanderlei Luxemburgo marcou apenas sete gols em quatro partidas disputadas, média de 1,75 gol por jogo. O melhor desempenho ofensivo neste período foi em 2018, quando os comandados de Luiz Felipe Scolari foram às redes 14 vezes (2,33 gols por jogo).
No âmbito defensivo, o Palmeiras de dois anos atrás apresentava números tão sólidos quanto aos da atual campanha. Em toda a fase antes do mata-mata, o time de Felipão sofreu três gols, enquanto o de Luxa já foi vazado duas vezes.Curiosamente, em 2016, ano em que o Palmeiras não figurou entre os dois melhores times do grupo, a média de gols foi a maior registrada em comparação apenas com os últimos quatro anos, com dois por jogo.
É preciso ponderar, no entanto, que apesar do Palmeiras estar com uma média mais baixa, é detentor da segunda melhor campanha geral e está com a classificação encaminhada.
Precisando apenas de um empate para carimbar o passaporte para a próxima fase, o Verdão volta ao Allianz Parque para receber o Bolívar, nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília).

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