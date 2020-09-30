Palmeiras de 2020 tem pior desempenho ofensivo na Libertadores

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Levando em consideração as últimas cinco aparições do Palmeiras na fase de grupos da Libertadores da América, o Verdão ostenta o pior desempenho ofensivo nesta temporada.

Em números gerais, a equipe de Vanderlei Luxemburgo marcou apenas sete gols em quatro partidas disputadas, média de 1,75 gol por jogo. O melhor desempenho ofensivo neste período foi em 2018, quando os comandados de Luiz Felipe Scolari foram às redes 14 vezes (2,33 gols por jogo).

No âmbito defensivo, o Palmeiras de dois anos atrás apresentava números tão sólidos quanto aos da atual campanha. Em toda a fase antes do mata-mata, o time de Felipão sofreu três gols, enquanto o de Luxa já foi vazado duas vezes.Curiosamente, em 2016, ano em que o Palmeiras não figurou entre os dois melhores times do grupo, a média de gols foi a maior registrada em comparação apenas com os últimos quatro anos, com dois por jogo.

É preciso ponderar, no entanto, que apesar do Palmeiras estar com uma média mais baixa, é detentor da segunda melhor campanha geral e está com a classificação encaminhada.