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Palmeiras cumpre tabela no BR e mesmo assim pode terminar returno com mais pontos do que com Luxa

Verdão tem mais cinco partidas a cumprir pelo Brasileiro antes das finais da Copa do Brasil
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LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2021 às 07:50

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 07:50

Crédito: RENATO GIZZI/Photo Premium
O objetivo do Palmeiras na reta final da temporada é conseguir o título da Copa do Brasil, porém antes do duelo diante o Grêmio a equipe fará mais cinco partidas pelo Campeonato Brasileiro.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Quem será campeão do Brasileirão? Veja os jogos que faltam e palpites da redação do LANCE!
São duas partidas remarcadas por conta do Mundial de Clubes, contra Coritiba e São Paulo, ambas fora de casa, além de Fortaleza, Atlético-GO e Atlético-MG. A primeira delas será neste domino (14), contra os cearenses às 18h15 (horário de Brasília), no Allianz Parque.
O período serve para cumprir tabela, mas pode render ao Verdão uma campanha melhor no returno do que no período com Vanderlei Luxemburgo. O ex-treinador deixou o comando justamente após derrotas para São Paulo e Coritiba, em sequência no Allianz Parque.Andrey Lopes assumiu interinamente nas três rodadas que fecharam o primeiro turno. Perdeu para o Fortaleza e saiu vitorioso contra os Atléticos de Goiás e Minas Gerais, iniciando o processo de reformulação para a vinda de Abel Ferreira. Isso fez com que o Alviverde encerrasse a primeira metade do torneio nacional com 29 pontos, na oitava posição.Com cinco jogos a cumprir, são 24 pontos até o momento e, se repetir o desempenho do turno anterior no mesmo período, já supera o aproveitamento. O clube tem a nona melhor campanha da metade final do Brasileirão e entra na rodada em sétimo, no geral, com 53 pontos.
Por conta da maratona de partidas e da viagem para o Catar, Abel Ferreira deve optar por reservas e atletas do sub-20 na despedida do Brasileirão, enquanto recupera o elenco para as finais da Copa do Brasil.

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