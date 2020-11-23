Palmeiras convoca reunião para eleição de conselheiros vitalícios

No último domingo (22) o Palmeiras publicou, por meio de Seraphim Del Grande, presidente do conselho deliberativo do clube, a convocação para uma reunião do órgão com o objetivo de eleger novos conselheiros vitalícios no Verdão. O evento acontecerá no dia 07 de dezembro nas próprias dependências sociais do clube.

O tópico tem causado polêmicas há tempos na política interna do Palmeiras. Uma parcela considerável entre conselheiros, sócios e torcedores considera a eleição de vitalícios uma prática arcaica, que pode vir a ser prejudicial ao próprio clube, uma vez que a renovação de ideias e pessoas fica comprometida.

TABELA> Confira a classificação do Brasileirão e simule os próximos jogosImagem: ReproduçãoCuriosamente, na última quinta-feira (19), o movimento Ocupa Palestra, um coletivo formado por palmeirenses, publicou uma nota reafirmando a luta por mais democracia e transparência no Palmeiras, se posicionando especificamente contra a eleição de novos conselheiros vitalícios.- Para garantir a efetiva democracia no clube, é importante, de um lado, garantir maior participação do torcedor e, por outro lado, eliminar as eleições de novos conselheiros vitalícios. A ampla maioria dos torcedores e sócios é contrária à eleição de novos conselheiros vitalícios e as expressivas votações pela redução de cargos vitalícios, em três situações distintas, já deveriam ter deixado isso claro. Em todas circunstâncias em que convocados a se manifestar, os sócios foram favoráveis à redução do número de vitalícios, que não passou tão somente devido às inúmeras confusões criadas no processo de discussão das propostas – afirmou a nota do Ocupa Palestra.