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futebol

Palmeiras contrata Pedro Bicalho, ex-Cruzeiro

Volante de 19 anos teve problemas de indisciplina e rescindiu com a Raposa
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Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 17:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 nov 2020 às 17:50
Crédito: Reprodução/Twitter Mineirão
O Palmeiras fechou a contratação do volante Pedro Bicalho, de 19 anos, que estava no Cruzeiro. O jovem talento teve seu contrato rescindido com a Raposa para assinar com o Verdão por dois anos, com opção de renovação por mais três. Segundo apurou o NOSSO PALESTRA/LANCE!, o negócio já vinha se encaminhando de forma adiantada desde a última quinta-feira (12).Pedro era visto como uma enorme promessa do futebol mineiro e era capitão do time sub-20 da Cruzeiro, mas, depois de problemas de indisciplina, teve sua saída selada. Procurado por grandes clubes do Brasil e do exterior, Bicalho deve ser utilizado inicialmente no sub-20, mas a intenção é integrá-lo com o profissional do Verdão em pouco tempo.
Seguindo o estilo de meio campista moderno, a exemplo de Gabriel Menino, Patrick de Paula e Danilo, o jovem pode atuar em diversas funções e posições do campo e carrega consigo a liderança como um comportamento padrão ao longo da breve carreira. Ele deve se juntar ao elenco alviverde na próxima semana.

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