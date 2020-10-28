Palmeiras contabiliza prejuízo em contas do início de 2020

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O balancete do Palmeiras registra um déficit de mais de R$ 80 milhões, considerando as contas de todos os departamentos do clube até o dia 30 de abril de 2020. A informação não é divulgada publicamente pelo Verdão desde março de 2019, mas foi publicada pelo jornalista Danilo Lavieri, do Uol.

A expectativa é de que a situação se agrave com as receitas sofrendo uma queda de até R$ 200 milhões em relação ao ano passado. Vale ressaltar que os efeitos financeiros da pandemia ainda não haviam sido sentidos no primeiro trimestre do ano.

Com a pandemia, o Palmeiras perderá receita com: cotas de TV por adiamento de campeonatos, bilheteria por jogar com portões fechados, inadimplência de sócios torcedores Avanti, clube social, entre outros fatores.Lembrando que mesmo antes da paralisação do futebol, a situação financeira do Verdão já era ruim. Até o fim de março, o clube já registrava um déficit de R$ 63 milhões. Isso ajuda a explicar algumas saídas de nomes importantes do elenco como Dudu, Bruno Henrique e Vitor Hugo. Novas vendas não estão descartadas.

O Palmeiras vem acumulando contas negativas desde 2019, quando manipulou o balanço para fechar o ano no azul, registrando as saídas de Artur e Carlos Eduardo em dezembro, quando na verdade as negociações foram sacramentadas em janeiro de 2020. A estratégia acabou prejudicando os números da atual temporada.