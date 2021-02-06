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futebol

Palmeiras conta com retrospecto ruim de mexicanos no Mundial para chegar na final

Verdão, em busca de mais uma conquista do mundo, enfrentará o Tigres, que tentará ser a primeira equipe do México a conseguir uma vaga na final da competição
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LanceNet

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Publicado em 

06 fev 2021 às 09:30

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 09:30

Crédito: Divulgação / Site oficial Tigres UANL
Na última quinta-feira (04), o Palmeiras conheceu o seu adversário na semifinal do Mundial de Clubes, sendo este o Tigres, do México, que bateu o Ulsan Hyundai por 2 a 1. Com o sonho de conquistar o mundo novamente, o Verdão tem ao seu favor o retrospecto dos times mexicanos na competição.Desde 2005, oito equipes do México se classificaram para a semifinal do torneio, mas nenhuma foi capaz de chegar na final. Recentemente, o Monterrey, do México, foi eliminado pelo Liverpool, que, por sua vez, foi campeão.O confronto entre uma equipe mexicana e uma brasileira ocorreu apenas uma vez, em 2017, quando o Pachuca foi eliminado pelo Grêmio, após perder de 1 a 0.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão e faça sua simulação>> Palmeiras faz mudanças no uniforme para a disputa do Mundial; veja fotos
No geral, os Sul-Americanos também levam vantagem nas semifinais, conseguindo chegar na final em cerca de 73% das ocasiões, sendo os brasileiros responsáveis por seis classificações e duas eliminações.
O jogo entre Palmeiras e Tigres ocorrerá no próximo domingo (07), às 15h (horário de Brasília), em Doha, no Qatar.

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