Palmeiras conta com retrospecto ruim de mexicanos no Mundial para chegar na final

Na última quinta-feira (04), o Palmeiras conheceu o seu adversário na semifinal do Mundial de Clubes, sendo este o Tigres, do México, que bateu o Ulsan Hyundai por 2 a 1. Com o sonho de conquistar o mundo novamente, o Verdão tem ao seu favor o retrospecto dos times mexicanos na competição.Desde 2005, oito equipes do México se classificaram para a semifinal do torneio, mas nenhuma foi capaz de chegar na final. Recentemente, o Monterrey, do México, foi eliminado pelo Liverpool, que, por sua vez, foi campeão.O confronto entre uma equipe mexicana e uma brasileira ocorreu apenas uma vez, em 2017, quando o Pachuca foi eliminado pelo Grêmio, após perder de 1 a 0.