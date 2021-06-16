Palmeiras conta com bom desempenho fora de casa para embalar no Campeonato Brasileiro

Vivendo o momento de maior instabilidade dentro do Palmeiras, Abel Ferreira e seus comandados viajam até Caxias do Sul para enfrentar o Juventude, quarta feira, no Estádio Alfredo Jaconi. Oscilante dentro do Campeonato Brasileiro, o desempenho do Verdão como visitante na temporada 2021 pode deixar o torcedor alviverde com esperança de um bom resultado longe de seus domínios.O Verdão conta com 73,3% de aproveitamento longe de casa na atual temporada. Com apenas duas derrotas em 15 partidas, foi superado apenas por São Paulo, na final do Campeonato Paulista, e por Flamengo, na abertura do Brasileirão. Ao todo, 62% das vitórias palestrinas em 2021 são longe do Allianz Parque.
A diferença como mandante e como visitante é imensa. A título de comparação, a equipe conquistou apenas 47,6% dos pontos disputados em casa, sendo seis derrotas em 14 confrontos. Tendo oito reveses na temporada, apenas 25% foram como visitante.
A estabilidade atuando fora também pode ser comprovada pelas decisões em mata-mata da equipe. Pelo Campeonato Paulista, o clube avançou nas quartas e na semifinal atuando com mando adversário. Já na Copa do Brasil e Recopa Sul-Americana, o time venceu longe de casa e posteriormente perdeu o título continental e vaga nacional sendo o mandante da partida.Os números do Palmeiras como visitante em 2021:
15 jogos10 vitórias3 empates2 derrotas73,3% de aproveitamento21 gols marcados11 gols sofridos