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Palmeiras consulta vice-presidente do Nacional para defender Felipe Melo no Uruguai

Volante pode ter de prestar esclarecimentos à Justiça ao aterrisar no país sul-americano...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 18:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2021 às 18:30
Crédito: Cesar Greco / Palmeiras
O volante Felipe Melo pode ter de prestar esclarecimentos à Justiça uruguaia ao entrar no país para a disputa da final da Libertadores, devido à briga ocorrida após a partida entre Peñarol e Palmeiras, pela Libertadores de 2017. Ciente desta situação, o Verdão consultou o advogado uruguaio Alejandro Balbi para defender o atleta, segundo apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA.
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Há quatro anos, o Alviverde entrou em campo em solo uruguaio e venceu o Peñarol, por 3 a 2. Após a partida, a equipe da casa iniciou emboscada contra os brasileiros e, na confusão, o camisa 30 palestrino desferiu um soco no atleta Matías Mier.
No mesmo ano, a Justiça do país determinou que Melo deveria prestar esclarecimentos sobre o ocorrido, assim como jogadores uruguaios, mas isso não ocorreu, dado que o clube voltou ao Brasil. Deste modo, o jogador pode ter de fazer isso ao pisar no país novamente.
Veja a tabela completa do BrasileirãoPor isso, o Palmeiras buscou a opinião de um advogado uruguaio para defender o volante. O escolhido foi Alejandro Balbi, vice-presidente do Nacional-URU, membro da Comissão de Governança e Transparência da Conmebol, membro do Comitê de Grupos de Interesse da FIFA e ex-secretário geral da Federação Uruguaia de Futebol.
Consultado pela reportagem, o advogado não quis se pronunciar sobre o andamento do caso, mas afirmou que analisará a situação e ajudará no que for possível, até pela boa relação que possui com a direção do Verdão.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A partida entre Palmeiras e Flamengo, pela final da Libertadores, está marcada para o dia 27 de novembro, às 17h (de Brasília).

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