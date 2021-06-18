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futebol

Palmeiras comunica afastamento de Lucas Lima por tempo indeterminado

Clube comunicou, através de suas redes sociais, a decisão do departamento de futebol...
LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 11:52

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 11:52

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após ser flagrado sem máscara por torcedores na madrugada paulista, o meio-campista Lucas Lima, do Palmeiras, será afastado por tempo indeterminado do Alviverde. Além disso, o clube comunicou que tomará as "medidas administrativas cabíveis", assim como fez em casos similares. A decisão foi tomada pelo departamento de futebol.
Haaland teria acordo com clube inglês, United faz proposta por Varane, zagueiro se despede do Palmeiras… O Dia do Mercado
O elenco do Palmeiras teve folga nesta quinta-feira (17) e a reapresentação acontece às 11h (de Brasília) na Academia de Futebol. A saída noturna do atacante acontece dias depois do clube perder dois funcionários para a Covid-19, o podólogo Edson Silva e o segurança Cristiano Oliveira.
O caso não é o primeiro de quebra de protocolo no elenco palmeirense. Ramires, ex-volante do clube, foi multado após ser visto em situação semelhante e, pouco depois, deixou o Verdão. Luiz Adriano, por sua vez, quebrou o isolamento após ter testado positivo para a Covid-19 e, também, teve de pagar uma multa.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoVale lembrar que Lucas Lima foi um dos escolhidos pelo clube para receber a primeira dose da vacina contra a Covid. Ele foi imunizado na última segunda-feira (14), no Paraguai.

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