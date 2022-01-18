Palmeiras comemora um ano de goleada sobre o Corinthians no Allianz: 'Deu a lógica'

Há exatamente um ano, em 18 de janeiro de 2021, o Palmeiras fazia história no Allianz Parque ao golear o Corinthians por 4 a 0, em clássico válido pelo Brasileirão-2020. Perto de disputar a final da Libertadores, o time de Abel Ferreira fez uma de suas melhores atuações desde a sua chegada ao clube.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Em momento de oscilação, mesmo com a final da Liberta e da Copa do Brasil garantidas, o Verdão recebia seu maior rival, que estava embalado por resultados recentes e vinha em ascensão no Campeonato Brasileiro. No entanto, o treinador português montou uma armadilha para o adversário.

O Corinthians, empolgado, foi para cima do Palmeiras, que controlou as ações desde o início da partida e sabia exatamente o que estava fazendo. Foram dois gols no primeiro tempo: um de Raphael Veiga e outro de Luiz Adriano, podendo ser ainda mais, tamanho o atropelamento que ocorria no Allianz Parque.

Na segunda etapa, mais imposição física, técnica e tática sobre o rival, levando o Alviverde a fazer mais dois gols, novamente um de Raphael Veiga e outro de Luiz Adriano, em lances de enormes vacilos corintianos. E foi pouco, a goleada poderia ter sido ainda maior se a equipe de Abel não tivesse tirado o pé. O volante Gabriel, do Timão, no fim, ainda foi expulso por agredir Danilo.