Palmeiras chega pressionado para jogo decisivo com o Atlético-MG, como na classificação sobre o São Paulo

O Palmeiras viaja a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG, pelo de volta da semifinal da Libertadores. Pressionado pela queda de desempenho, por críticas de parte da torcida e pela atual sequência ruim de resultados, Abel Ferreira pode conseguir paz para trabalhar caso supere um cenário semelhante ao da classificação contra o São Paulo na fase anterior do torneio.Na ocasião, o Verdão vinha de duas semanas ruins, com empate com o próprio São Paulo pelo Brasileirão e derrotas para Fortaleza e Atlético-MG, além do empate no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, no Morumbi. Abel preparou a equipe e o resultado foi um histórico 3 a 0, que exorcizou muitos fantasmas e classificou a equipe.