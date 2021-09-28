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futebol

Palmeiras chega pressionado para jogo decisivo com o Atlético-MG, como na classificação sobre o São Paulo

Abel Ferreira tem sido questionado por parte da torcida pela queda de desempenho da equipe
...

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2021 às 08:00
Crédito: Andre Penner / POOL / AFP
O Palmeiras viaja a Belo Horizonte para enfrentar o Atlético-MG, pelo de volta da semifinal da Libertadores. Pressionado pela queda de desempenho, por críticas de parte da torcida e pela atual sequência ruim de resultados, Abel Ferreira pode conseguir paz para trabalhar caso supere um cenário semelhante ao da classificação contra o São Paulo na fase anterior do torneio.Na ocasião, o Verdão vinha de duas semanas ruins, com empate com o próprio São Paulo pelo Brasileirão e derrotas para Fortaleza e Atlético-MG, além do empate no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, no Morumbi. Abel preparou a equipe e o resultado foi um histórico 3 a 0, que exorcizou muitos fantasmas e classificou a equipe.
Dessa vez, o Palmeiras chega novamente pressionado por derrotas para Flamengo e Corinthians, além do empate em 0 a 0 no jogo de ida, quando, em pleno Allianz Parque, a equipe abdicou de atacar e terminou a partida sem praticamente finalizar ao gol do Atlético-MG.Horas depois da derrota por 2 a 1 para o Corinthians no último sábado (25), pelo Brasileirão, a principal torcida organizada do Alviverde publicou uma nota criticando os jogadores, a diretoria e o treinador Abel Ferreira, afirmando que ‘antes de ensinar futebol, ele precisa aprender’.
Assegurado no cargo independentemente de uma eventual eliminação no torneio continental, conforme apurou o NOSSO PALESTRA, Abel conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil pelo Palmeiras em 2020. Em 2021, o time ocupa a vice-liderança do Brasileirão.

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