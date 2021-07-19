Palmeiras chega a sete vitórias seguidas e repete maior série com Abel Ferreira

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Os três pontos conquistados contra o Atlético-GO fora de casa, na tarde quente de domingo (18), renderam mais do que uma vitória importante para o Palmeiras de Abel Ferreira. Além da liderança isolada do Brasileirão, a equipe igualou a maior série de triunfos desde a chegada do técnico português ao clube.

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No início da temporada 2021, o Maior Campeão Nacional venceu sete partidas seguidas, intercalando Campeonato Paulista e Libertadores. O Verdão bateu em sequência: Santo André, Defensa y Justicia, Santos, Ponte Preta, Independiente del Valle, Bragantino e Corinthians. O próprio Defensa y Justicia encerrou a série, vencendo o time reserva do Palmeiras no Allianz Parque, ainda pela fase de grupos da Libertadores.

A atual sequência de sete vitórias consecutivas do Palmeiras com Abel Ferreira tem: Bahia, Internacional, Sport, Grêmio, Santos, Universidad Católica e Atlético-GO.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoApós o embate contra o time goiano, em entrevista coletiva, Abel falou sobre a marca de forma categórica, deixando claro que tudo é resultado de trabalho, exigência e ambição.

– Tem a ver com tempo de trabalho, mas a equipe técnica é a mesma que ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, é a mesma que perdeu a Copa e a Recopa e caiu para o CRB. As pessoas têm de perceber que o futebol é isso. Não vamos ganhar sempre, mas, vamos lutar sempre para ganhar. Mas isso é fruto de um trabalho coletivo. É fruto de um trabalho de organização que o clube tem, é fruto de um trabalho que tem a equipe técnica e é muito fruto, e sobretudo, fruto da vontade que os nossos jogadores têm, em tem essa cultura de vitórias, em ter essa ambição, em ter essa crença, em ter essa disciplina e ter esse rigor que demonstraram hoje em campo. Portanto, é fruto de muito trabalho, muita exigência e isso depois reflete-se em campo.