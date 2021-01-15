Palmeiras cede Allianz Parque para campanha de vacinação contra Covid-19

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

A luta contra a Covid-19 ganhou um importante aliado: o Palmeiras, juntamente com a WTorre, anunciou que cederá o Allianz Parque para a campanha de vacinação contra o coronavírus, a qual, segundo o Programa Estadual de Imunização do Governo do Estado de São Paulo, deve iniciar ainda no fim de janeiro.

De acordo com o comunicado emitido à imprensa pelo clube, o estádio “já está preparado para receber a operação tão logo o cronograma de vacinação seja definido”.Além do Palmeiras, outros clubes paulistas também colocaram suas casas à disposição das autoridades públicas para auxiliar na campanha de vacinação contra a Covid-19, sendo estes o São Paulo e o Corinthians.

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