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futebol

Palmeiras cede Allianz Parque para campanha de vacinação contra Covid-19

Verdão é mais um a disponibilizar o seu estádio para auxiliar no combate ao coronavírus
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LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 14:40

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 14:40

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras
A luta contra a Covid-19 ganhou um importante aliado: o Palmeiras, juntamente com a WTorre, anunciou que cederá o Allianz Parque para a campanha de vacinação contra o coronavírus, a qual, segundo o Programa Estadual de Imunização do Governo do Estado de São Paulo, deve iniciar ainda no fim de janeiro.
De acordo com o comunicado emitido à imprensa pelo clube, o estádio “já está preparado para receber a operação tão logo o cronograma de vacinação seja definido”.Além do Palmeiras, outros clubes paulistas também colocaram suas casas à disposição das autoridades públicas para auxiliar na campanha de vacinação contra a Covid-19, sendo estes o São Paulo e o Corinthians.
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A iniciativa é consequência do programa “Por Um Futuro Mais Verde”, que visa tornar o clube mais ativo na sociedade e já resultou em diferentes campanhas, como a de arrecadação de brinquedos no Dia das Crianças e de conscientização no Outubro Rosa e Novembro Azul.

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