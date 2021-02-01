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futebol

Palmeiras campeão da Liberta: imagens da comemoração do título no PES 2021

Fã do game recria comemoração dos jogadores da conquista continental no Maracanã
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LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 08:30

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 08:30

Crédito: Divulgação
Campeão da Copa Libertadores da América, o Palmeiras teve sua conquista recriada nos games. Com o estádio decorado nos padrões da Conmebol e nas arquibancadas, atrás dos gols, com faixas de Palmeiras e Santos, a galera do perfil ‘TudoDePES‘ levou a conquista da América para o eFootball PES 2021.Na edição, o Palmeiras não está licenciado, mas os fãs da franquia tiveram uma solução para deixar o Verdão com os uniformes oficiais, jogadores com as faces reais e detalhes do time no game da Konami, na versão para PC.
E, claro, aproveitando o momento da conquista do Verdão da Libertadores, divulgaram algumas imagens das arquibancadas, comemoração e levantamento da taça, mostrando toda a festa.

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