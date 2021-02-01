Palmeiras campeão da Liberta: imagens da comemoração do título no PES 2021

Campeão da Copa Libertadores da América, o Palmeiras teve sua conquista recriada nos games. Com o estádio decorado nos padrões da Conmebol e nas arquibancadas, atrás dos gols, com faixas de Palmeiras e Santos, a galera do perfil ‘TudoDePES‘ levou a conquista da América para o eFootball PES 2021.Na edição, o Palmeiras não está licenciado, mas os fãs da franquia tiveram uma solução para deixar o Verdão com os uniformes oficiais, jogadores com as faces reais e detalhes do time no game da Konami, na versão para PC.