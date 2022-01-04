Palmeiras buscará renovação com dupla titular que ficará sem contrato no final de 2022

Dois jogadores titulares do técnico Abel Ferreira no Palmeiras na última temporada chamam a atenção da diretoria pelo fato de seus contratos vencerem no final de 2022. O meia Gustavo Scarpa e o lateral-direito Marcos Rocha encabeçam uma lista de seis atletas cujos vínculos com o Verdão se encerram neste ano.Além deles, integram a lista o lateral-esquerdo Victor Luís, os atacantes Deyverson e Luan Silva e o goleiro Marcelo Lomba, novo reforço alviverde para a temporada.

O LANCE! apurou que a diretoria palmeirense já tem o aval de Abel para buscar a renovação com os titulares. As tratativas deverão ter início nesta quarta-feira (5), quando o elenco se reapresenta na Academia de Futebol.

Há precaução principalmente com a situação de Scarpa, já que a diretoria teme a concorrência com clubes estrangeiros nas negociações.

Entre os outros nomes, a situação mais emergencial é a de Deyverson. O heroi do título da Copa Libertadores 2021 tem vínculo com o time alviverde até o final de junho e já pode assinar pré-contrato com outra equipe e se transferir de graça.

Ao L!, fontes da diretoria escondem se há interesse do clube na renovação. A presidente Leila Pereira teria interesse na permanência de Deyverson, pelo status que ele ganhou após o gol do título continental. Mas o assunto deverá ter andamento somente com o aval de Abel e sua comissão técnica, a partir de quarta-feira.

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As outras situações estão mais encaminhadas. Luan Silva originalmente tinha vínculo até dezembro passado, mas o clube teve de prorrogar o contrato até março por conta da obrigatoriedade prevista para jogadores machucados. O atacante se recupera de uma das três cirurgias feitas no joelho esquerdo e não interessa mais ao clube.

Victor Luís, cujo vínculo vai até o final do ano, não faz parte dos planos de Abel e negocia sua transferência para o Ceará.

Lomba, contratado este ano para a reserva de Weverton no gol palmeirense, tem uma espécia de 'acordo de produtividade' e sua renovação depende de cumprir ou não critérios estabelecidos.

O ex-goleiro do Internacional chega ao clube ao lado do atacante Rafael Navarro e do meia Eduard Atuesta. O objetivo do Palmeiras é fechar mais contratações nos próximos dias. Um zagueiro e um centroavante estão na mira.O clube corre para resolver duas pendências surgidas antes de sua reapresentação, no caso o impasse com as situações do meia Lucas Lima e do atacante Luiz Adriano, que não se reapresentarão com o restante do elenco e não deve continuar. Esse último, inclusive, perdeu até mesmo a camisa 10 na relação da nova numeração divulgada.

O Verdão tem até o dia 24 de janeiro para definir a lista de inscritos no Mundial de Clubes, nos Emirados Árabes Unidos. A estreia será no dia 8, na semifinal, quando enfrenta o vencedor de Al-Ahly (Egito) e Monterrey (México).