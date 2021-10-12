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Palmeiras busca reencontrar vitórias em sequência que já o levou à liderança do Brasileirão

No primeiro turno, após uma derrota para o Red Bull Bragantino, a equipe ficou dez partidas invicta e chegou à ponta da tabela
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LanceNet

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Publicado em 

12 out 2021 às 12:00

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 12:00

Crédito: Cesar Greco / Palmeiras
O Palmeiras não vive um bom momento no Brasileirão e tenta, nesta terça-feira (12), reencontrar o caminho das vitórias, diante do Bahia. A sequência de jogos do Verdão no campeonato é um fator animador para a equipe que, no primeiro turno, conseguiu, contra os mesmos adversários, uma importante sequência de vitórias e chegou à liderança do torneio.Ainda na sexta rodada, o Alviverde saiu derrotado, por 3 a 1, para o Red Bull Bragantino. Depois disso, o elenco comandado por Abel Ferreira somou seis vitórias seguidas e chegou na ponta da tabela de classificação. Nestas, estão resultados históricos como o triunfo no Beira-Rio, contra o Internacional, por 2 a 1.Além disso, no período, o time conseguiu, no total, quatro jogos de invencibilidade, contabilizando, além dos resultados positivos no Brasileirão, as partidas contra a Universidad Católica, pela Libertadores, e um empate pelo nacional.
Atualmente, o Verdão vive uma sequência difícil, conseguindo apenas quatro pontos em seis jogos no segundo turno do Brasileirão.
Tentando reencontrar as vitórias, o Palmeiras entra em campo nesta terça-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Bahia.

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