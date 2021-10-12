Palmeiras busca reencontrar vitórias em sequência que já o levou à liderança do Brasileirão

O Palmeiras não vive um bom momento no Brasileirão e tenta, nesta terça-feira (12), reencontrar o caminho das vitórias, diante do Bahia. A sequência de jogos do Verdão no campeonato é um fator animador para a equipe que, no primeiro turno, conseguiu, contra os mesmos adversários, uma importante sequência de vitórias e chegou à liderança do torneio.Ainda na sexta rodada, o Alviverde saiu derrotado, por 3 a 1, para o Red Bull Bragantino. Depois disso, o elenco comandado por Abel Ferreira somou seis vitórias seguidas e chegou na ponta da tabela de classificação. Nestas, estão resultados históricos como o triunfo no Beira-Rio, contra o Internacional, por 2 a 1.Além disso, no período, o time conseguiu, no total, quatro jogos de invencibilidade, contabilizando, além dos resultados positivos no Brasileirão, as partidas contra a Universidad Católica, pela Libertadores, e um empate pelo nacional.