Palmeiras busca primeiro título na Copinha com time-base que encerrou o Brasileirão

O Palmeiras começa a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior como um dos favoritos ao título da competição deste ano. O Verdão estreia nesta quarta-feira (5), contra o Assu-RN, às 15h15, em Diadema, e tem uma das categorias de base mais vencedoras do país.Apesar de nunca ter vencido a competição, a base do Palmeiras conquistou inúmeros títulos nos últimos anos. O time sub-20, inclusive, foi utilizado no Campeonato Paulista e nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado, após a conquista do título da Libertadores, quando os principais jogadores ganharam férias mais cedo.

O time sub-20 venceu os últimos cinco estaduais da categoria. Além disso, foi campeão do Brasileiro de 2018 e da Copa do Brasil de 2019. Um dos principais diferenciais do Verdão, além da qualidade, é a experiência do elenco. Dos 30 nomes inscritos na Copinha, 12 já foram utilizados na equipe profissional. São eles: Lucas Freitas, Michel, Garcia, Lucas Sena, Vanderlan, Fabinho, Naves, Pedro Bicalho, Gabriel Silva, Kevin, Vitinho e Giovani.O lateral-direito Gustavo Garcia, o esquerdo Vanderlan e o zagueiro Michel disputaram as últimas três partidas do Palmeiras no Nacional. Os volantes Fabinho e Pedro Bicalho e os atacantes Giovani e Gabriel Silva são outros nomes que receberam oportunidades na reta final do ano passado. Kevin chegou a balançar a rede na vitória contra o Ceará. Além deles, os defensores Naves e Lucas Freitas também são conhecidos da torcida palmeirense.

Além dos nomes em destaque, o Palmeiras ainda tem duas joias de 15 anos na disputa da Copinha: o meia Luis Guilherme e o atacante Endrick. Apesar da pouca idade, a dupla pode ser destaque nesta edição do principal torneio de base do Brasil.

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