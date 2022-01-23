Palmeiras busca manter tabu favorável de 26 anos em estreias no Paulistão

Quando entrar em campo às 16h (de Brasília) para enfrentar o Novorizontino, neste domingo (23), fora de casa, o Palmeiras buscará, além de largar bem na disputa do Campeonato Paulista, manter um tabu favorável desde 1995 em estreias.Esse foi o último ano em que o Verdão perdeu em um jogo inaugural do Estadual. Na ocasião, o time acabou levando 2 a 1 da Portuguesa, em partida disputada no dia 29 de janeiro, no Canindé. O meia Válber foi ao autor do gol palmeirense.

No total, são 15 vitórias e dez empates em 25 edições do torneio, contando a partir de 1996.

A estatística não computa os dados de 2002, quando o Palmeiras não jogou o Paulistão - disputou naquela temporada o Supercampeonato Paulista.

O Alviverde encarou o Novorizontino 25 vezes em toda a história do Paulistão, com 15 vitórias, sete empates e três derrotas.

O Verdão disputou até hoje 13 jogos em Novo Horizonte (SP), incluindo amistosos, com cinco vitórias, seis empates e duas derrotas, marcando 21 gols e sofrendo oito.

No Estadual em si, o Verdão busca manter um retrospecto respeitável nesta temporada. Desde 2014 o clube não fica de fora da semifinal do Paulistão, sendo campeão em 2020 e vice no ano passado e em 2015 e 2018.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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