Palmeiras busca mais uma vitória de olho em 'gordura' para a reta final da fase de grupos do Paulistão

O Palmeiras entra em campo neste sábado, às 16h, para enfrentar o Santo André, pela oitava rodada do Paulistão-2022. Único invicto e dono da melhor campanha da competição até aqui, o Verdão busca mais três pontos para acumular "gordura" pensando na reta final da fase de grupos, uma vez que os quatro últimos jogos serão contra os outros quatro favoritos ao título estadual.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Neste momento, o Alviverde soma 13 pontos em cinco jogos disputados, ou seja, deixou de ganhar apenas dois, no empate com o São Bernardo, fora de casa. Além disso, tem dois jogos a menos do que a grande maioria dos clubes do torneio. Por isso, trata-se da melhor campanha, apesar de ter a mesma pontuação do Corinthians. No entanto, isso não é suficiente. Abel quer mais.

Contando com o duelo com o Santo André, serão três jogos antes de começar uma maratona pesada no campeonato. Dali em diante, o Palmeiras enfrenta São Paulo (10/3), Santos (13/3), Corinthians (17/3) e Red Bull Bragantino (20/3) para encerrar a fase de grupos, ou seja, os outros quatro favoritos à taça.Se tudo seguir conforme o planejado, a equipe palmeirense inicia essa sequência com 22 pontos, por conta dos nove conquistados diante de Santo André, Inter de Limeira e Guarani. Na teoria, o favoritismo é todo alviverde, no entanto, no meio do caminho, a equipe de Abel Ferreira terá a disputa da Recopa Sul-Americana contra o Athletico-PR, em partidas de ida e volta.

A necessidade dessa "gordura" se faz presente pela grande possibilidade de o Verdão se complicar em relação a uma vaga nas quartas de final mesmo tendo uma das melhores campanhas no geral. Isso porque o Grupo C é o mais embolado até aqui. Com 11 pontos, o Botafogo-SP, lanterna dessa chave, estaria classificado para o mata-mata em qualquer outro grupo do torneio. Mirassol, com 12 pontos, e Ituano, com 11, são os outros concorrentes.

Dessa forma, cada vitória neste momento do campeonato é importante pensando na vaga para a próxima fase. Deixar para resolver essa classificação nas rodadas finais, contra os principais rivais, pode acabar sendo fatal para as pretensões do clube. A ordem é conquistar o máximo de pontos possível e isso terá sequência neste sábado, contra o Santo André, no Allianz Parque.

Calendário Palmeiras até o término da fase de grupos:

19/2 - Palmeiras x Santo André - Paulistão23/2 - Athletico-PR x Palmeiras - Recopa27/2 - Inter de Limeira x Palmeiras - Paulistão2/3 - Palmeiras x Athletico-PR - Recopa6/3 - Palmeiras x Guarani - Paulistão​10/3 - São Paulo x Palmeiras - Paulistão13/3 - Palmeiras x Santos - Paulistão17/3 - Palmeiras x Corinthians - Paulistão20/3 - Red Bull Bragantino x Palmeiras - Paulistão