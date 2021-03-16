Palmeiras busca contratação do português André Horta por empréstimo até o fim do ano

Crédito: Arte Futebol Latino

O Palmeiras está no mercado em busca de jogadores para reforçar o elenco para a temporada 2021 e André Horta é uma das opções. Próximo de Abel Ferreira, o meia já trabalhou com o português, quando ambos estavam no Braga, e, por isso, foi indicado pelo treinador à cúpula alviverde.Em contato com pessoas ligadas ao jogador, o LANCE!/NOSSO PALESTRA apurou que o clube busca garantir a chegada de André por empréstimo, com contrato válido até o fim de 2021 e com opção de compra de 4 milhões de euros (aproximadamente R$26,5 milhões).

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Além disso, o Verdão tem a expectativa de que o jogador chegue ao Brasil pouco tempo após a volta do treinador, que está de férias em Portugal. Abel chegou ao país na última sexta-feira (12) e precisa ficar em quarentena por duas semanas.

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