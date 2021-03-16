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futebol

Palmeiras busca contratação do português André Horta por empréstimo até o fim do ano

Meia de 24 anos pertence ao Braga e foi indicação do técnico Abel Ferreira. Em caso de acerto, jogador chegará ao Verdão com opção de compra ao fim do vínculo de empréstimo...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 13:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mar 2021 às 13:30
Crédito: Arte Futebol Latino
O Palmeiras está no mercado em busca de jogadores para reforçar o elenco para a temporada 2021 e André Horta é uma das opções. Próximo de Abel Ferreira, o meia já trabalhou com o português, quando ambos estavam no Braga, e, por isso, foi indicado pelo treinador à cúpula alviverde.Em contato com pessoas ligadas ao jogador, o LANCE!/NOSSO PALESTRA apurou que o clube busca garantir a chegada de André por empréstimo, com contrato válido até o fim de 2021 e com opção de compra de 4 milhões de euros (aproximadamente R$26,5 milhões).
> Confira e simule a tabela do Paulistão
Além disso, o Verdão tem a expectativa de que o jogador chegue ao Brasil pouco tempo após a volta do treinador, que está de férias em Portugal. Abel chegou ao país na última sexta-feira (12) e precisa ficar em quarentena por duas semanas.
> Tudo sobre o mercado da bola no Brasil e no mundo
André Horta tem 24 anos e foi indicado por Abel Ferreira ao Palmeiras. O atleta viveu bons momentos sob o comando do treinador, se destacando por sua polivalência no meio-campo, sendo chamado. por companheiros de equipe, de ‘todo-campista’.

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