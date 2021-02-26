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futebol

Palmeiras bate recorde de jogadores da base relacionados em uma partida

No confronto diante do Atlético Mineiro, válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira relacionou 15 pratas da casa
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Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 11:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2021 às 11:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras foi a Belo Horizonte na noite desta quinta-feira (25) e perdeu para o Atlético Mineiro por 2 a 0, no estádio Mineirão. Já focando nas finais da Copa do Brasil, Abel Ferreira levou a campo uma equipe bem modificada. Para isso, o treinador relacionou 15 jogadores formados na base para o confronto, estatística recorde na atual temporada.
>> Confira a classificação atualizada do Brasileirão>> Palmeiras negocia com atacante do River
Os selecionados foram: Os goleiros Vinicius e Mateus; os laterais Lucas Esteves e Vanderlan; os zagueiros Renan e Henri; os meias Danilo e Pedro Bicalho e os atacantes Wesley, Gabriel Silva, Pedro Acácio, Gabriel Veron, Robinho, Marcelinho e Fabricio. Assim, somente Kuscevic, Breno Lopes, Zé Rafael, Lucas Lima e Gustavo Scarpa eram atleta relacionados sem passagens pelas categorias de base do Verdão.Com 13 Crias Da Academia estreando no profissional ao longo da temporada 2020, o Alviverde não tinha um ano com tantos debutantes da base desde 2011, quando o recorde foi estabelecido com 12 jogadores.
Consequentemente, o número desta temporada se tornou o maior desde 1988, ano na qual a instituição começou a contabilizar o primeiro jogo profissional de quem era da base.
A estatística só não aumentou pois Henri, Mateus, Pedro Bicalho e Robinho permaneceram os 90 minutos e não entraram em campo nesta quarta-feira. Pedro Acácio e Fabricio, mesmo sem pisarem dentro das quatro linhas no confronto de hoje, já haviam atuado em outras oportunidades.
Endossando mais os números, Abel Ferreira deve utilizar uma equipe semelhante a essa ao longo do Campeonato Paulista. A equipe estreia na próxima quarta-feira (03), diante do Corinthians, em Itaquera.

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