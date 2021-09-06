Palmeiras bate o Internacional em casa e se classifica para a final do Brasileirão Feminino

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

O Palmeiras está na final do Brasileiro Feminino 2021! Após vencer o jogo de ida e ter o empate ao seu favor, as Palestrinas levaram um susto, mas ficaram com a vitória por 4 a 1 sobre o Internacional e vão para a decisão de mais um título nacional.

Precisando da vitória após perder o jogo de ida, o Internacional começou pressionando a saída de bola do Palmeiras e conseguiu seu ataque ainda no primeiro minuto de jogo. Após cruzamento da direita, Wendy tentou encobrir Jully de cabeça, mas a goleira do Verdão conseguiu fazer o recuo para defender com tranquilidade.A pressão do Internacional, porém, durou apenas até o sexto minuto. Em um contra-ataque, o Palmeiras trocou passes com velocidade. A bola chegou até Carol Baiana, que soltou para Julia Bianchi pelo meio e, assim como no jogo de ida, foi a responsável por uma linda assistência de Chu, que finalizou de primeira, vencendo a goleira Vivi e colocando as Palestrinas na frente. 1 a 0 Verdão.

O Internacional só voltou a atacar com perigo na bola parada. Em uma falta de frente para a meta de Jully, Djeni cobrou, a bola desviou no meio do caminho em Wendy e obrigou a goleira do Palmeiras a fazer grande defesa.

Explorando os corredores deixados pela Inter, com Katrine e Bruna Calderan, o Verdão tinha mais presença de ataque, mas pecou na última bola em diversoso momentos. O time só voltou a atacar com perigo em uma jogada iniciada, mais uma vez, com Carol Baiana, começou a jogada, e virou a bola para Maria Alves, que avançou, deixou a marcação no chão e finalizou rasteiro, mas viu Vivi impedir o segundo gol das donas da casa.Na volta para o segundo tempo, o Internacional voltou a tentar impor superioridade no ataque, na busca de reverter a desvantagem. Aos 13 minutos, as mexidas no intervalo deram certo. Thais é pressionada na saída de bola e chuta para frente. O Colorado recupera e vai para a rede. Em uma bobeada da defesa Alviverde, Shashá dá grande passe para Mileninha, que bate na saída de Jully e deixa tudo igual.

Pouco tempo depois do empate, o Palmeiras conseguiu a vantagem numerica dentro da partida. Chu é lançada e ganha de Sorriso na corrida, que só consegue impedir a atacante com falta. Em jogada clara de gol, lance acabou resultando em vermelho para a defensora das Gurias Coloradas.

E a superioridade numérica foi revertida em supererioridade no placar minutos depois. Agustina lançou Chu, que acabou se enroscando, mas conseguiu deixar a bola para Julia Bianchi. A camisa 5 foi até a linha de fundo e finalizou cruzando, obrigado Vivi a espalmar para dentro da área. Bem colocada, Maria Alves pegou o rebote, dominou a bateu recolocando as Palestrinas na frente do placar mais uma vez.

O terceiro gol do Palmeiras foi marcado pouco depois. Pressionada por Maria Alves, Shashá perdeu a bola próximo a linha de fundo e viu a camisa 30 avançar e só rolar a bola, encontrando Chu, que teve apenas que empurrar a bola para o fundo do gol da Vivi, aumentando mais mais a vantagem Alviverde no placar agregado.

A vaga do Palmeiras foi sacramentada aos 37 minutos do segundo tempo. Após Ottilia ser empurrada por Thessa dentro da área, Charly Wendy Straub Deretti apontou para a marca da cal, apontando pênalti para o Palmeiras. dali, Katrine cobrou firme, sem chances para Vivi, que mesmo acertando o canto, nada pode fazer para evitar que o placar se tornasse uma goleada Palestrina.

Com a vitória, o Palmeiras faz história duplamente. Além de alcançar a final do Brasileirão Feminino no atual formato pela primeira vez (o Verdão foi vice-campeão da Taça Brasil de 2000, perdendo o título para a Portuguesa), as Palestrinas também conquistaram a inédita vaga na Libertadores Feminina, que será realizada em 2022.