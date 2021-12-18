Palmeiras bate Ferroviária e fatura taça do Paulista Sub-15

Na manhã deste sábado (18) o Palmeiras empatou em 1 a 1 com a Ferroviária, em Araraquara, e conquistou o Campeonato Paulista Sub-15. O Verdão havia vencido por 2 a 0 no confronto de ida, em casa, e levou a vantagem para o interior paulista. O gol palestrino foi marcado por Inácio.

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O plantel treinado por Rogério Ferreira terminou o Paulista Sub-15 com 16 vitórias, três empates e três derrotas, além de 71 gols marcados e 17 sofridos. Marcio Vitor, com 12 gols, foi o artilheiro da equipe.

O Palmeiras esteve no Grupo 6 da primeira fase, ao lado de Flamengo-SP, ECUS, Guarulhos, São José e Nacional. O time se classificou na liderança da chave e com 100% de aproveitamento (10 vitórias, 41 gols marcados e cinco sofridos). Já na segunda fase, contra Ferroviária, Red Bull Bragantino e São Caetano, o time passou em segundo lugar no Grupo 9, com 10 pontos.

Veja a tabela completa do Mundial de ClubesNo mata-mata, o Verdão eliminou o SKA Brasil nas quartas de final com uma vitória por 3 a 0 e um empate em 1 a 1. Na semifinal, diante da Internacional de Bebedouro, revés alviverde em casa por 1 a 0 e virada fora de casa, vencendo por 3 a 0.

Categoria com mais convocações para a Seleção Brasileira entre todas do clube na atual temporada, com oito jogadores, o plantel palestrino se sagrou campeão da Nike Premier Cup em novembro, após golear o Corinthians por 5 a 0 na final e levantar o caneco de maneira invicta.

Esta foi a quinta final consecutiva do Palmeiras na categoria Sub-15 nas últimas seis temporadas – desde 2016, já que em 2020 o torneio não foi realizado por conta da pandemia de Covid-19. Com a taça, o clube conquistou o certame estadual em quatro oportunidades nos últimos anos.

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Além do Sub-15, os times Sub-17 e Sub-20 estão na briga pelo título paulista em suas respectivas categorias. O Sub-17 decide a competição contra o Corinthians, enquanto o Sub-20 encara o Mirassol em busca da taça.