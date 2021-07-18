Palmeiras avança em negociações para emprestar Pedrão e Angulo

Crédito: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras

O Palmeiras tem conversas avançadas para negociar Pedrão e Ivan Angulo mais uma vez por empréstimo. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Jorge Nicola e, em seguida, confirmada pela reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA.

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Os dois jogadores estão negociando com o Portimonense, de Portugal, e o negócio consiste num empréstimo com opção de compra. O zagueiro Pedrão estava no futebol português até pouco tempo atrás, emprestado ao Nacional, que foi rebaixado no último campeonato. Ele era titular e tinha tudo acertado para permanecer em definitivo no clube, mas uma reviravolta culminou no retorno ao Palmeiras.

A Cria da Academia retornou ao Verdão no dia 28 de junho e conseguiu na FIFA uma liberação prévia para reestrear pelo Verdão, sendo, inclusive, inscrito no BID. A volta do defensor contou com o aval do treinador Abel Ferreira, mas ele não chegou a ser relacionado para jogos oficiais no curto período.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoO atacante colombiano, por sua vez, está treinando com o grupo de apoio na Academia de Futebol desde que voltou de empréstimo ao Botafogo, em maio deste ano, e não estava nos planos da comissão técnica do Alviverde.