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futebol

Palmeiras avança em negociações para emprestar Pedrão e Angulo

Os jovens jogadores podem selar seu destino ao futebol português em breve...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 jul 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras
O Palmeiras tem conversas avançadas para negociar Pedrão e Ivan Angulo mais uma vez por empréstimo. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Jorge Nicola e, em seguida, confirmada pela reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA.
Brasileiro pode deixar o Real Madrid, Flamengo define o preço de Pedro, Juventus quer renovar com CR7… O Dia do Mercado
Os dois jogadores estão negociando com o Portimonense, de Portugal, e o negócio consiste num empréstimo com opção de compra. O zagueiro Pedrão estava no futebol português até pouco tempo atrás, emprestado ao Nacional, que foi rebaixado no último campeonato. Ele era titular e tinha tudo acertado para permanecer em definitivo no clube, mas uma reviravolta culminou no retorno ao Palmeiras.
A Cria da Academia retornou ao Verdão no dia 28 de junho e conseguiu na FIFA uma liberação prévia para reestrear pelo Verdão, sendo, inclusive, inscrito no BID. A volta do defensor contou com o aval do treinador Abel Ferreira, mas ele não chegou a ser relacionado para jogos oficiais no curto período.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoO atacante colombiano, por sua vez, está treinando com o grupo de apoio na Academia de Futebol desde que voltou de empréstimo ao Botafogo, em maio deste ano, e não estava nos planos da comissão técnica do Alviverde.
O ponta teve seus diretos econômicos adquiridos pelo clube em 2019 e chegou como uma grande promessa. No entanto, ainda não conseguiu brilhar por onde passou e deve ser negociado outra vez.

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