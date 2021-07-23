Palmeiras avança em negociação por Jorge

Crédito: Ale Cabral/Lancepress!

O Palmeiras avançou na negociação para contratar o lateral-esquerdo Jorge, do Mônaco. O jogador é o nome favorito da diretoria para substituir Matías Viña, que tem acordo encaminhado para jogar na Roma, da Itália. A informação foi publicada pelo 'ge'.

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Jorge tem contrato com o clube francês até 2022 e o Palmeiras trabalha para contratá-lo em definitivo. Segundo a ESPN, a vontade do atleta é retornar ao Brasil e jogar pelo Verdão.

Jorge tem 25 anos e foi revelado pelo Flamengo em 2014. Após se destacar no clube carioca, foi vendido ao Mônaco, da França, no início de 2017. Sem se firmar, em 2019, o lateral foi emprestado ao Santos e teve bom desempenho, chegando a ser convocado para a Seleção Brasileira. O rival paulista tentou a sua permanência, mas não houve acordo.

Veja a tabela completa do BrasileirãoEle não entra em campo desde dezembro de 2020, quando lesionou o joelho atuando pelo Basel, da Suíça, novamente por empréstimo. A previsão era entre seis e sete meses de recuperação, mas o lateral já começou a trabalhar com bola no quinto mês. Jorge retornou ao Mônaco no dia 30 de junho e, ainda de acordo com a ESPN, o Alviverde já tem relatórios de exames recentes e testes realizados por pelo jogador.

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Enquanto a situação de Viña não se define, o uruguaio segue treinando normalmente, mas não deve mais entrar em campo pelo clube. Na Itália, ele será treinado por José Mourinho.