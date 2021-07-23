Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras avança em negociação por Jorge

Lateral é o principal nome para substituir Viña no Verdão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2021 às 11:00

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 11:00

Crédito: Ale Cabral/Lancepress!
O Palmeiras avançou na negociação para contratar o lateral-esquerdo Jorge, do Mônaco. O jogador é o nome favorito da diretoria para substituir Matías Viña, que tem acordo encaminhado para jogar na Roma, da Itália. A informação foi publicada pelo 'ge'.
Joia do Flamengo recebe proposta de clube inglês, Hazard planeja retorno ao Chelsea, Palmeiras recusa oferta por promessa… O Dia do Mercado
Jorge tem contrato com o clube francês até 2022 e o Palmeiras trabalha para contratá-lo em definitivo. Segundo a ESPN, a vontade do atleta é retornar ao Brasil e jogar pelo Verdão.
Jorge tem 25 anos e foi revelado pelo Flamengo em 2014. Após se destacar no clube carioca, foi vendido ao Mônaco, da França, no início de 2017. Sem se firmar, em 2019, o lateral foi emprestado ao Santos e teve bom desempenho, chegando a ser convocado para a Seleção Brasileira. O rival paulista tentou a sua permanência, mas não houve acordo.
Veja a tabela completa do BrasileirãoEle não entra em campo desde dezembro de 2020, quando lesionou o joelho atuando pelo Basel, da Suíça, novamente por empréstimo. A previsão era entre seis e sete meses de recuperação, mas o lateral já começou a trabalhar com bola no quinto mês. Jorge retornou ao Mônaco no dia 30 de junho e, ainda de acordo com a ESPN, o Alviverde já tem relatórios de exames recentes e testes realizados por pelo jogador.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Enquanto a situação de Viña não se define, o uruguaio segue treinando normalmente, mas não deve mais entrar em campo pelo clube. Na Itália, ele será treinado por José Mourinho.
Por enquanto, Renan assume a titularidade de forma improvisada na lateral-esquerda do Palmeiras. Victor Luis e Lucas Esteves são as outras opções de Abel Ferreira para o setor.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arte em muros dá cor a Caratoíra e mostra como é viver no bairro
Imagem BBC Brasil
Quem é Satoshi Nakamoto? Investigação reacende debate sobre identidade de criador do bitcoin
Imagem de destaque
Ataques no Líbano deixam mais de 300 mortes; Israel anuncia negociações com Beirute

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados