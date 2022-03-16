Palmeiras avança em conversas com Fernando e corre para anunciar atacante até o fim da semana

O Palmeiras deve anunciar em breve a contratação do atacante Fernando, cria de suas categorias de base e que estava atuando no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Ambas as partes acertaram o acordo, por empréstimo de uma temporada, sem valor de compra definido, e aguardam o clube do leste europeu para formalizar a negociação.Fernando seria uma solução temporária para a falta de camisa 9 do plantel alviverde. A posição de centroavante é uma das que o técnico Abel Ferreira mais pede a contratação desde a sua chegada, em 2020.

O clube chegou a tentar uma cartada ousada para ter Pedro, do Flamengo, mas o negócio esfriou por conta da dificuldade em convencer o time carioca a liberar o jogador para um rival direto por títulos.

A oportunidade de contar com Fernando apareceu por conta da invasão da Rússia à Ucrânia, há cerca de um mês. O campeonato do país do Leste Europeu foi interrompido por conta da guerra, e a Fifa autorizou a transferência de jogadores estrangeiros que atuam nesse mercado sem custos.

Fernando atende esse requisito e está no Brasil. Voltou no início do mês junto de colegas de equipe e de outros times ucranianos, liberados por conta da guerra. Até então vinha tendo uma ótima temporada no Shakhtar, com oito gols em 14 jogos.

Vendido ao Shakhtar por 5,5 milhão de euros (cerca de R$ 30,5 mi) em 2018, Fernando não teve grandes oportunidades no time principal do Verdão quando subiu das categorias de base. Tem apenas um gol marcado pelo clube, no Campeonato Paulista daquele ano, na vitória por 3 a 0 sobre o Ituano.

O LANCE! apurou que o clube ucraniano não queria liberar o atacante em definitivo por conta de sua valorização na Europa. Foi o que atrasou a negociação em duas semanas. Entretanto, mostrou ser favorável ao negócio por empréstimo para manter Fernando atuando em uma vitrine de repercussão. O técnico Abel Ferreira também se mostrou favorável à chegada do jogador.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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