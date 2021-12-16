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futebol

Palmeiras avança e se aproxima do atacante Rafael Navarro, do Botafogo

Centroavante de 21 anos foi o craque da Série B, com 15 gols e 9 assistências na campanha do título do clube carioca...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 dez 2021 às 20:00

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 20:00

Em busca de centroavantes no mercado da bola, o Palmeiras se aproximou de Rafael Navarro, do Botafogo. A informação foi publicada incialmente pelo repórter Venê Casagrande, do 'O Dia', e confirmada pela reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA.
São Paulo interessado em Douglas Costa, Aguirre fora do Inter… A manhã do mercado!
Segundo o Uol, a diretoria do Verdão apresentou proposta de cinco anos de contrato com valores que agradaram ao atacante. Ele ficará livre no mercado ao final de 2021, quando seu vínculo se encerra com o clube carioca. A negociação está bem encaminhada e as partes se aproximam da assinatura.
Navarro, de 21 anos, foi o craque do título do Botafogo na Série B. Ele marcou 15 gols e deu nove assistências na campanha. Uma possível renovação de contrato chegou a virar novela no Rio de Janeiro, mas não houve final feliz para seu atual clube.
Veja a tabela completa do Mundial de ClubesO jovem atacante marcou seu primeiro gol como profissional justamente contra o Palmeiras, ainda pelo Brasileirão de 2020, em fevereiro de 2021, em empate por 1 a 1, no Allianz Parque.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Vale lembra que, caso a negociação se concretize, demais nomes para a posição não estão descartados no Verdão. Segundo apurou o L!NP, o clube intensificou as conversas para contratar Wesley Moraes, atacante do Aston Villa, da Inglaterra, que está emprestado ao Club Brugge, da Bélgica. E também quer o atacante Yuri Alberto, de 21 anos, que pertence ao Internacional.
Crédito: RafaelNavarroestápróximodeacertarcomoPalmeiras(Foto:VítorSilva/Botafogo

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