Palmeiras aumenta opções de crédito para sócio-torcedor na pandemia

Crédito: Palmeiras oferece a possibilidade de sócio-torcedor ter descontos na loja online oficial do clube (Divulgação

Em março, o Palmeiras decidiu que seriam transformadas em crédito, na aquisição de ingressos em jogos futuros, as mensalidades pagas pelos sócios-torcedores enquanto não há partidas do time. Agora, o clube decidiu oferecer como possibilidade, também, descontos em produto na loja online oficial.

Cada sócio receberá, por e-mail, cupons de R$ 40 que podem ser usado na Palmeiras Store. Para ter o benefício, o membro do Avanti precisa ter acumulado, pelo menos, o mesmo valor em créditos no programa. Assim, o saldo definirá quantos cupons de R$ 40 o torcedor receberá.E MAIS:Clube do Qatar oferecerá até R$ 92 milhões para levar DuduFelipe Melo vibra no CT: 'Nos sentimos atletas novamente'Luiz Adriano coloca nome de infectologista em chuteiraNeste momento, os descontos podem ser aplicados em uniformes lançados pelo clube nesta temporada. Foram selecionadas as camisas Palmeiras Puma modelos I e II 20/21, Palmeiras Puma Goleiro I e II 20/21 e a camisa Palmeiras Puma modelo I e II 20/21 Feminina.

O torcedor deve escolher um desses itens e inserir o cupom antes de finalizar a compra. Ao efetuar a compra, o valor será debitado do saldo no Avanti. Para aplicar o cupom, o sócio-torcedor que não possuir conta no site da Palmeiras Store precisará criá-la com o e-mail da sua conta no sistema do sócio-torcedor.