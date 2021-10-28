Palmeiras anuncia venda de ingressos para partida contra o Grêmio, em Porto Alegre

Crédito: Divulgação/Palmeiras

A torcida visitante está de volta aos estádios. O Palmeiras anunciou, nesta quinta-feira (28), a venda de ingressos para a partida contra o Grêmio, que será realizada em Porto Alegre, no próximo domingo.

Para marcar presença no confronto, torcedores do Verdão poderão adquirir as entradas no próximo sábado (30), entre 11h e 18h (de Brasília), na bilheteria Sul Amarela da Arena Grêmio. Cada palestrino terá direito a um ingresso vinculado ao seu nome e CPF.

A entrada da torcida visitante ocorrerá no dia do embate, a partir das 14h, pelo Portão 6. Para isso, os palmeirenses deverão cumprir com as regras sanitárias impostas pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.Confira as exigências sanitárias do Governo do Estado do Rio Grande do Sul

– Vacinação para todos os torcedores acima de 18 anos, sendo uma dose para aqueles com até 39 anos de idade e duas doses (ou dose única) para quem tiver 40 anos ou mais. Crianças e adolescentes de até 17 anos não precisam apresentar comprovante de vacinação;

– O comprovante de vacinação contra a Covid-19 poderá ser apresentado em papel ou no celular. Serão válidas as carteiras dos postos de saúde e o certificado obtido no site conectesus.saude.gov.br ou no aplicativo ConecteSUS;

– É obrigatório o uso de máscara apropriada contra a Covid-19 nas dependências da Arena do Grêmio;