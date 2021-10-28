Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Palmeiras anuncia venda de ingressos para partida contra o Grêmio, em Porto Alegre
futebol

Palmeiras anuncia venda de ingressos para partida contra o Grêmio, em Porto Alegre

Palmeirenses poderão assistir ao jogo como visitantes na arena adversária
...

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2021 às 18:00
Crédito: Divulgação/Palmeiras
A torcida visitante está de volta aos estádios. O Palmeiras anunciou, nesta quinta-feira (28), a venda de ingressos para a partida contra o Grêmio, que será realizada em Porto Alegre, no próximo domingo.
Para marcar presença no confronto, torcedores do Verdão poderão adquirir as entradas no próximo sábado (30), entre 11h e 18h (de Brasília), na bilheteria Sul Amarela da Arena Grêmio. Cada palestrino terá direito a um ingresso vinculado ao seu nome e CPF.
A entrada da torcida visitante ocorrerá no dia do embate, a partir das 14h, pelo Portão 6. Para isso, os palmeirenses deverão cumprir com as regras sanitárias impostas pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul.Confira as exigências sanitárias do Governo do Estado do Rio Grande do Sul
– Vacinação para todos os torcedores acima de 18 anos, sendo uma dose para aqueles com até 39 anos de idade e duas doses (ou dose única) para quem tiver 40 anos ou mais. Crianças e adolescentes de até 17 anos não precisam apresentar comprovante de vacinação;
– O comprovante de vacinação contra a Covid-19 poderá ser apresentado em papel ou no celular. Serão válidas as carteiras dos postos de saúde e o certificado obtido no site conectesus.saude.gov.br ou no aplicativo ConecteSUS;
– É obrigatório o uso de máscara apropriada contra a Covid-19 nas dependências da Arena do Grêmio;
– O distanciamento nas filas dos bares e dos banheiros deverá ser respeitado, bem como durante a circulação pelas dependências do estádio.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
'Temi que meu filho tivesse câncer cerebral, mas ele havia sido envenenado com vitamina D'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados