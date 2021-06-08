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futebol

Palmeiras anuncia renovação com Puma até 2024

Marca está no Verdão desde 2018 e, hoje, acertou extensão do contrato por mais três anos
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LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 13:00

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 13:00

Crédito: Divulgação/Palmeiras
Após anos de destaque dentro e fora de campo, a parceria entre Puma e Palmeiras vai continuar até 2024. O clube anunciou, nesta terça-feira (08), a renovação contratual com a marca responsável pela confecção do uniforme do Maior Campeão Nacional. >> ATUAÇÕES: Wesley brilha em vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação
Esta relação ficou marcada por exaltar a história e a torcida do Verdão. A camisa principal de 2020, por exemplo, foi inspirada nas origens italianas do clube. Além disso, os vídeos de anúncio receberam destaque por retratar a diversidade étnica da torcida alviverde.– Esse é um momento muito especial para a Sociedade Esportiva Palmeiras com a renovação do contrato de patrocínio de material esportivo com a PUMA. Uma parceria vitoriosa, exclusiva, que teve muito êxito neste período e que agora se renova. É um orgulho para o Palmeiras assinar novamente um contrato com a PUMA e esperamos seguir com novas conquistas nesse novo ciclo – afirmou o presidente Maurício Galiotte.
A Puma assinou com o Palmeiras em 2018 e iniciou os trabalhos no ano seguinte. Deste modo, seria responsável, até o fim de 2021, pelo material esportivo do Alviverde, mas acertou a extensão do acordo até 2024.

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