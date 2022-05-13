Palmeiras anuncia quase 31 mil ingressos vendidos para duelo com o Red Bull Bragantino

Depois de se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil ao bater a Juazeirense por 2 a 1, o Palmeiras retoma as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, pois neste sábado enfrenta o Red Bull Bragantino, às 16h30, no Allianz Parque. Para o jogo, 30,6 mil ingressos já foram vendidos até a tarde desta sexta-feira.GALERIA> Relembre a invencibilidade fora de casa do Palmeiras na Liberta

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Os sócios-torcedores tiveram exclusividade na compra de ingressos até a manhã da última quarta-feira, quando foi aberta a venda geral para quem não é Avanti. Será possível comprar as entradas pela internet até o intervalo da partida, por volta das 17h15 (de Brasília). Os valores dos bilhetes variam entre R$ 90 e R$ 160 e podem ser adquiridos por meio do site www.ingressospalmeiras.com.br.

Para o confronto, haverá a venda física das entradas nas bilheterias do estádio. Nesta sexta (13), até as 19h, os palmeirenses poderão efetuar a compra dos ingressos nas bilheterias do Portão B (Avenida Francisco Matarazzo). Já no dia 14, data da partida, os torcedores devem se dirigir aos Portões A (Rua Palestra Itália), B e D (Rua Padre Antônio Tomás), das 12h até o intervalo.

Associados e donos de cadeiras cativas terão à disposição o setor de cobrança, localizado no primeiro andar do prédio administrativo do clube social. O atendimento acontecerá nos mesmos dias e horários.

Confira os valores dos ingressos:

Gol Norte - R$ 90Gol Sul - R$ 120Central Oeste - R$ 160Central Leste - R$ 140Superior Norte e Sul - R$ 100Superior Leste e Oeste - R$ 110