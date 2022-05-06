Palmeiras anuncia quase 24 mil ingressos vendidos para duelo com o Fluminense

Depois de golear o Independiente Petrolero-BOL por 5 a 0 pela Libertadores, o Palmeiras agora foca suas atenções no Brasileirão-2022, já que neste domingo recebe o Fluminense, às 16h, no Allianz Parque, pela quinta rodada da competição. Para o duelo, o clube anunciou 23,8 mil ingressos vendidos até a tarde desta sexta-feira.GALERIA> Relembre a invencibilidade fora de casa do Palmeiras na Liberta

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Até as 10h da última quarta-feira, 16 mil ingressos haviam sido vendidos. Essas entradas adquiridas corresponderam ao período em que somente os sócios-torcedores do Verdão puderam ter acesso aos bilhetes. A partir de então, não havia mais exclusividade ao Avanti.

Desde a última quarta a venda está aberta para o público geral e será encerrada apenas no intervalo da partida do próximo domingo.Para o confronto, haverá a venda física das entradas no estádio, que teve início nesta sexta-feira, das 12h às 19h. Os palmeirenses poderão efetuar a compra dos ingressos nas bilheterias do Portão A (Rua Palestra Itália), e no sábado, no mesmo horário, nas bilheterias do Portão B (Avenida Francisco Matarazzo). Já no dia 8, data da partida, os torcedores devem se dirigir aos Portões A, B e D (Rua Padre Antônio Tomás), das 12h até o intervalo do jogo.

Vale lembrar que se trata do retorno do Palmeiras ao Allianz Parque depois de quase um mês ausente por conta de shows no estádio e partidas fora de casa. A última vez que o Verdão jogou por lá foi no dia 12 de abril, quando goleou o Independiente Petrolero-BOL por 8 a 1. Contra Corinthians e Juazeirense, os jogos foram na Arena Barueri.

Confira os valores dos ingressos:

Gol Norte - R$ 90,00Gol Sul - R$ 120,00Central Leste - R$ 140,00Central Oeste - R$ 160,00Superior Norte e Sul - R$ 100,00Superior Leste e Oeste - R$ 110,00