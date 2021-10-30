Palmeiras anuncia plano de venda de ingressos para final da Libertadores

Crédito: (Arte L!

O Palmeiras anunciou, nesta sexta-feira (29), o início da venda dos ingressos designados aos torcedores do clube para a partida contra o Flamengo, pela final da Libertadores. A partir das 10h (de Brasília) do dia 1 de novembro, os Sócios Avanti poderão entrar no site Ingressos Palmeiras para iniciar o processo de compra das entradas.

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Para isso, os palmeirenses terão de resgatar um código que dará acesso à plataforma de venda da Conmebol. Neste, será possível garantir um ingresso por CPF. Para adquirir o código para dependentes, será necessários acessar a conta deste para realizar uma nova operação.

Os Sócios Avanti terão prioridade para adquirir entradas, divididos em diferentes categorias com base em diferentes critérios, como adimplência, rating e planos. Deste modo, no dia 1, apenas os sócios adimplentes com no mínimo seis mensalidades consecutivas pagas (entre maio e outubro de 2021) poderão resgatar os códigos. Os demais sócios adimplentes poderão fazer o processo no dia seguinte.

Veja a tabela completa da LibertadoresA partida entre Palmeiras e Flamengo, pela final da Libertadores, será realizada no dia 27 de novembro, às 17h (de Brasília), em Montevidéu, no Uruguai.

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