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Palmeiras anuncia plano de venda de ingressos para final da Libertadores

As entradas serão disponibilizadas, primeiramente, aos Sócios Avanti, seguindo critérios de prioridade...
LanceNet

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Publicado em 

30 out 2021 às 15:00

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 15:00

Crédito: (Arte L!
O Palmeiras anunciou, nesta sexta-feira (29), o início da venda dos ingressos designados aos torcedores do clube para a partida contra o Flamengo, pela final da Libertadores. A partir das 10h (de Brasília) do dia 1 de novembro, os Sócios Avanti poderão entrar no site Ingressos Palmeiras para iniciar o processo de compra das entradas.
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Para isso, os palmeirenses terão de resgatar um código que dará acesso à plataforma de venda da Conmebol. Neste, será possível garantir um ingresso por CPF. Para adquirir o código para dependentes, será necessários acessar a conta deste para realizar uma nova operação.
Os Sócios Avanti terão prioridade para adquirir entradas, divididos em diferentes categorias com base em diferentes critérios, como adimplência, rating e planos. Deste modo, no dia 1, apenas os sócios adimplentes com no mínimo seis mensalidades consecutivas pagas (entre maio e outubro de 2021) poderão resgatar os códigos. Os demais sócios adimplentes poderão fazer o processo no dia seguinte.
Veja a tabela completa da LibertadoresA partida entre Palmeiras e Flamengo, pela final da Libertadores, será realizada no dia 27 de novembro, às 17h (de Brasília), em Montevidéu, no Uruguai.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Confira as regras de prioridade para a compra de ingressosImagem: Reprodução/Palmeiras

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