Palmeiras anuncia parcial com mais de 12 mil ingressos vendidos para o confronto contra o Atlético-MG

O Palmeiras abriu a venda de ingressos para o confronto contra o Atlético-MG nesta sexta-feira (19) e já comercializou mais de 12 mil bilhetes. A expectativa do clube é de repetir o público da partida contra o Atlético-GO, quando quase 20 mil torcedores foram ao Allianz Parque.Apesar da derrota, o duelo contra o São Paulo registrou o maior público do Allianz Parque em dois anos. A última vez em que o Alviverde havia jogado para mais de 30 mil pagantes foi em outubro de 2019, no empate em 1 a 1 contra o próprio Atlético-MG - 32.659 pessoas estiveram na casa palestrina.

Para comprar ingressos, é necessário estar imunizado com as duas doses da vacina contra Covid-19. No caso de ter apenas a primeira dose, é exigida a apresentação de teste negativo. O uso de máscaras é obrigatório.Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam no Allianz Parque na terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), pela 35ª rodada do Brasileirão. O Verdão é o atual terceiro colocado na tabela, com 58 pontos. O Galo, por sua vez, tem 99% de chances de título e pode ser campeão já no próximo fim de semana.

De olho na decisão da Libertadores, prevista para esse sábado (27), às 17 horas (de Brasília), durante o Flamengo, o Palmeiras viaja para Montevidéu na tarde desta quarta-feira (24).