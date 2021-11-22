Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Palmeiras anuncia parcial com mais de 12 mil ingressos vendidos para o confronto contra o Atlético-MG
futebol

Palmeiras anuncia parcial com mais de 12 mil ingressos vendidos para o confronto contra o Atlético-MG

A expectativa é que cerca de 20 mil entradas sejam comercializadas para o último jogo antes da decisão da Libertadores...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 nov 2021 às 08:00

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 08:00

O Palmeiras abriu a venda de ingressos para o confronto contra o Atlético-MG nesta sexta-feira (19) e já comercializou mais de 12 mil bilhetes. A expectativa do clube é de repetir o público da partida contra o Atlético-GO, quando quase 20 mil torcedores foram ao Allianz Parque.Apesar da derrota, o duelo contra o São Paulo registrou o maior público do Allianz Parque em dois anos. A última vez em que o Alviverde havia jogado para mais de 30 mil pagantes foi em outubro de 2019, no empate em 1 a 1 contra o próprio Atlético-MG - 32.659 pessoas estiveram na casa palestrina.
Para comprar ingressos, é necessário estar imunizado com as duas doses da vacina contra Covid-19. No caso de ter apenas a primeira dose, é exigida a apresentação de teste negativo. O uso de máscaras é obrigatório.Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam no Allianz Parque na terça-feira (23), às 21h30 (de Brasília), pela 35ª rodada do Brasileirão. O Verdão é o atual terceiro colocado na tabela, com 58 pontos. O Galo, por sua vez, tem 99% de chances de título e pode ser campeão já no próximo fim de semana.
De olho na decisão da Libertadores, prevista para esse sábado (27), às 17 horas (de Brasília), durante o Flamengo, o Palmeiras viaja para Montevidéu na tarde desta quarta-feira (24).
Crédito: (Foto:GabrielSantos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Inflação no ES sobe em março pressionada pelo preço da gasolina
Imagem de destaque
Produção e vendas de motos crescem no primeiro trimestre e batem novo recorde
Imagem de destaque
Vereadora do ES é investigada por tentativa de estelionato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados