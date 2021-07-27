Palmeiras anuncia oficialmente o retorno de Borja

O atacante Miguel Borja está oficialmente de volta ao Palmeiras. O Verdão fez o anúncio com um vídeo nas redes sociais, mostrando o atleta na Academia de Futebol vestindo o uniforme de treino do clube.
Borja voltou ao Palmeiras: veja jogadores interessantes que são do seu time, mas estão emprestados
De volta após ter sido emprestado ao Junior Barranquilla, Borja chegou a São Paulo na última segunda-feira (26) e se reapresentou ao Palmeiras nessa terça-feira (27). Ele estará liberado para entrar em campo a partir do primeiro dia de agosto, quando abre a janela internacional de transferências.
O jogador colombiano também já aparece como parte do elenco profissional no site oficial do Palmeiras. Borja estava de férias depois de sua participação na Copa América com a Colômbia - o empréstimo ao Junior Barranquilla terminou no dia 30 de junho.
Veja a tabela completa do BrasileirãoApesar de apresentar um bom futebol no período em que esteve na Colômbia, o diretor Anderson Barros, afirmou na última semana que a prioridade da alta cúpula alviverde é negociar o atacante, que não está nos planos do clube para a presente temporada:
– Tentamos e continuamos a tentar a negociação do Borja. É importante ressaltar que ele teve e mereceu um investimento alto da nossa parte. Ele volta, participa normalmente das atividades até nós podermos definir essa situação. Caso não consiga definir, continuará trabalhando e terá que mostrar seu valor pra conquistar seu espaço, uma vez que nessa posição hoje temos atletas que nos tem atendido. Hoje, a prioridade é negociar o Borja, a gente sempre deixou muito claro com o representante e com ele – disse Anderson Barros, em entrevista à Rádio 105FM.Antes de se reapresentar, Borja deixou claro que deseja voltar a jogar pelo Verdão, conforme disse em entrevista à rádio colombiana Caracol:
– Estamos esperando, meu compromisso agora é com o Palmeiras e tenho que focar em treinar bem. A qualquer momento estarei lá e terei que jogar. Por agora, tenho que treinar bem. Em poucos dias teremos o mata-mata da Libertadores e tenho que estar pronto – afirmou.
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Miguel Borja chegou ao Palmeiras em 2017 como a maior contratação da história do clube, mas nunca conseguiu corresponder às expectativas. Pelo Verdão, foi campeão brasileiro em 2018 sem qualquer protagonismo, e, fora dos planos, acabou emprestado ao Junior Barranquilla, onde conseguiu boas atuações, fazendo 58 jogos e anotando 34 gols.