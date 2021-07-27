Palmeiras anuncia oficialmente o retorno de Borja

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O atacante Miguel Borja está oficialmente de volta ao Palmeiras. O Verdão fez o anúncio com um vídeo nas redes sociais, mostrando o atleta na Academia de Futebol vestindo o uniforme de treino do clube.

Borja voltou ao Palmeiras: veja jogadores interessantes que são do seu time, mas estão emprestados

De volta após ter sido emprestado ao Junior Barranquilla, Borja chegou a São Paulo na última segunda-feira (26) e se reapresentou ao Palmeiras nessa terça-feira (27). Ele estará liberado para entrar em campo a partir do primeiro dia de agosto, quando abre a janela internacional de transferências.

O jogador colombiano também já aparece como parte do elenco profissional no site oficial do Palmeiras. Borja estava de férias depois de sua participação na Copa América com a Colômbia - o empréstimo ao Junior Barranquilla terminou no dia 30 de junho.

Veja a tabela completa do BrasileirãoApesar de apresentar um bom futebol no período em que esteve na Colômbia, o diretor Anderson Barros, afirmou na última semana que a prioridade da alta cúpula alviverde é negociar o atacante, que não está nos planos do clube para a presente temporada:

– Tentamos e continuamos a tentar a negociação do Borja. É importante ressaltar que ele teve e mereceu um investimento alto da nossa parte. Ele volta, participa normalmente das atividades até nós podermos definir essa situação. Caso não consiga definir, continuará trabalhando e terá que mostrar seu valor pra conquistar seu espaço, uma vez que nessa posição hoje temos atletas que nos tem atendido. Hoje, a prioridade é negociar o Borja, a gente sempre deixou muito claro com o representante e com ele – disse Anderson Barros, em entrevista à Rádio 105FM.Antes de se reapresentar, Borja deixou claro que deseja voltar a jogar pelo Verdão, conforme disse em entrevista à rádio colombiana Caracol:

– Estamos esperando, meu compromisso agora é com o Palmeiras e tenho que focar em treinar bem. A qualquer momento estarei lá e terei que jogar. Por agora, tenho que treinar bem. Em poucos dias teremos o mata-mata da Libertadores e tenho que estar pronto – afirmou.

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